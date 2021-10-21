БФТ внедрила в Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупок

БФТ совместно с Министерством информационных технологий и связи внедрила Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупочной деятельности в единую объединенную финансовую систему региона. В качестве базовой основы BI-инструмента выступает партнерское решение – аналитическая платформа Polymatica. Теперь Минфин и Минэкономразвития Нижегородской области могут проводить всесторонний анализ государственных и муниципальных закупок и получать отчетность в необходимых разрезах данных.

В Нижегородской области работает централизованная система по управлению закупочной деятельностью. Базовая основа – система «АЦК-Госзаказ» компании БФТ. Система по управлению закупками является частью единой объединенной финансовой системы Нижегородской области, элементы которой также автоматизированы на базе решений БФТ.

Завершен очередной проект, целью которого было обеспечить Министерство финансов и Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области инструментами для анализа закупочной деятельности. Для этого по заданию Мининформа Нижегородской области БФТ расширила функциональность единой системы и встроила платформу Polymatica, обеспечивающую интерактивное взаимодействие с большими объемами данных для целей исследовательской аналитики и автоматической подготовки отчетности по заданным сценариям.

Внедренное BI-решение позволяет с помощью современных цифровых технологий собирать, консолидировать, обрабатывать данные и из большого массива разнородных исходных данных получать структурированную информацию для анализа и принятия решений. Один из ключевых инструментов – конструктор отчетов. Он предоставляет широкие возможности для формирования произвольной отчетности в любых разрезах данных с нужной степенью детализации и глубины. Выгрузка отчетов производится в различных форматах: XLSX, PNG, JPEG, CSV, XLSX, JSON, XML, HTML.

Благодаря BI-платформе Минфин и Минэкономразвития Нижегородской области могут решать аналитические задачи с помощью многомерного анализа данных, формирования многолетней отчетности и проведения комплексного анализа ключевых показателей закупочной деятельности. Источником данных выступает централизованная система управления закупками. Благодаря технологиям Polymatica анализировать закупочный процесс можно с детализацией до конечной закупки. Доступна подробная информация по каждой процедуре, включая данные о товаре, его количестве и цене. Это помогает осуществлять контроль общего объема средств бюджетов, запланированных на проведение закупок, выявлять заказчиков с неравномерным освоением средств в течение финансового года, а также проводить: контроль исполнения заключенных контрактов; выявление заказчиков с низким объемом контрактации; контроль хода закупочной деятельности; контроль структуры закупок в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); выявление приоритетных способов определения поставщика для дальнейшего сопоставления со спецификой деятельности и принятием управленческих решений; выявление заказчиков, отклоняющихся от графика размещения закупок. контроль объема экономии с целью выявления заказчиков, систематически завышающих начальную максимальную цену контракта, а также способов определения поставщика, обеспечивающего максимальную экономию; контроль привлечения региональных поставщиков для исполнения контрактов как в целом по региону, так и в разрезе отдельных заказчиков; выявление ведомств/заказчиков, которые привлекают наибольшую долю региональных поставщиков; контроль выполнения требований по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в закупках; выявление заказчиков, не использующих преференции при размещении закупок.

Для руководителей и представителей органов власти Нижегородской области организован круглосуточный доступ к единому информационному пространству, содержащему актуальную и достоверную информацию по ключевым показателям закупочного процесса Нижегородской области.

Таким образом, новая функциональность единой объединенной финансовой системы Нижегородской области в части аналитики закупок позволила повысить эффективность государственного управления и оптимизировать расходы на закупочную деятельность за счет: проведения текущего анализа расходных обязательств региона на этапе планирования затрат; оперативного анализа на этапе осуществления закупок; принятия обоснованных управленческих решений, эффективность которых подтверждена полученной информацией.