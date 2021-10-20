CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов

В I квартале 2022 г. Научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева (НИИР) начнет разработку телекоммуникационного рейтинга российских регионов. Это позволит оптимизировать финансирование строительства в регионах базовых станций и других элементов телекоммуникационной инфраструктуры.

Сейчас выделение федеральных и региональных средств на оснащение регионов телеком-оборудованием рассчитывается исходя из социально-экономического рейтинга регионов. Однако анализ ФГУП НИИР показал, что готовность региона обеспечить население услугами связи имеет с этим рейтингом недостаточную связь, рассказал гендиректор НИИР Олег Иванов.

Один из показателей – соотношение базовых станций к плотности населения (количество БС/чел/км2). При одном и том же уровне социально-экономического развития оно фактически может быть и 2, и 15. И наоборот, соотношение от 0 до 2 может быть у регионов с рейтингами 15 и 85. То есть социально-экономический уровень региона является одной из составляющих, но не единственной при планировании строительства телеком-инфраструктуры.

«Ни в России, ни за рубежом нет единого установившегося методического обеспечения, который бы учитывал различные аспекты для оценки уровня развития инфраструктуры связи. Это не позволяет регулятору эффективно управлять развитием телекоммуникационной инфраструктуры в отдельных регионах», – отметил Иванов.

Отсутствие четких и полностью определенных критериев приводит к некорректному распределению финансовых средств и дальнейшему снижению темпов роста телекоммуникационной отрасли в том или ином регионе.

НИИР предлагает решить эту проблему в три этапа. Сначала ввести показатели, учитывающие размер, географическое положение и другие необходимые особенности региона, что обеспечит сопоставимость условий при оценке развития ИКТ. Затем на их основе сформировать региональные критерии. И уже на их основе разработать методический подход к формированию единого российского телекоммуникационного рейтинга регионов. Этой работой займется новый центр исследований систем обработки больших данных в области телекоммуникаций, созданный в структуре НИИР.

Работа стартует в I квартале 2022 г. с обсуждений подходов к новому рейтингу с операторами связи. К концу 2022 г. НИИР планирует представить структуру и методический аппарат для определения нового рейтинга.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована

«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft

РЖД выделили 300 млн руб. на квантовую связь для огромных расстояний

Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще
CNEWS TV
ИТ-лидеры обсудили архитектуру новой реальности
ИТ-отрасль вспоминает Георгия Генса
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
В Windows 11 внезапно обнаружилась поддержка древнего процессора...