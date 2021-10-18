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«Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» примет участие в создании и развитии инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» в Новгородской области. На базе новой технологической долины будут разрабатываться новейшие образцы электронно-компонентной базы, оборудование для построения сетей 5G и интернета вещей, а также устройства с использованием квантовых и биомедицинских технологий.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко и генеральный директор фонда развития инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» Захар Ляшук в присутствии заместителя председателя Правительства России Юрия Борисова.

Стороны договорились о совместной реализации проектов, направленных на научно-технологическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, развитие системы подготовки кадров. Соглашение предусматривает разработку отечественной высокотехнологичной промышленной продукции на территории ИНТЦ, что позволит сократить сроки вывода продуктов на рынок и их стоимость.

«Объединение компетенций ведущих вузов страны и крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности позволит создать мощный научно-производственный кластер в сфере электроники, который станет драйвером цифровизации и инновационного развития не только Новгородской области, но и страны в целом. Расположенные на территории региона предприятия нашего холдинга являются одними из лидеров в своих сегментах рынка. Инновационный центр станет эффективной площадкой для взаимодействия науки и реального сектора экономики и будет способствовать созданию конкурентоспособных продуктов с использованием самых современных технологий», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

На территории ИНТЦ будет действовать особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений – от разработки до опытного производства конкретной продукции.

«Результатом сотрудничества станут прорывные проекты, связывающие образование, научные разработки, технологии и их трансфер на основе академических и деловых партнерств. Процессы генерации и коммерциализации нового знания займут центральное место в научно-образовательных комплексах в области ИТ, медицины, радиоэлектроники», – отметил генеральный директор фонда развития ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» Захар Ляшук.

В Новгородской области расположены несколько предприятий «Росэлектроники» – НПП «Старт», СКТБ РТ и НИИПТ «Растр». Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» создается в рамках Постановления Правительства России №1649 от 30 сентября 2021 г.

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