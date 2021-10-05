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Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей

Рабочая группа, состоящая из 16 экспертов, под председательством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко завершила отбор исследовательских центров, которые получат грантовую поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

«Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до 1 млрд руб. в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание в стране 6 исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 млрд руб. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие – это большая ответственность за результат. Эти шесть центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ. Они должны не только помочь остальным участникам подтянуться и прокачаться в условиях нового конкурса, но и обеспечить России лидерские позиции в мире по развитию технологии ИИ», – отметил Дмитрий Чернышенко в своем выступлении.

По поручению вице-премьера Аналитическим центром при Правительстве России был сформирован экспертный совет, который рассмотрел поступившие на конкурс заявки. Всего в отборе приняли участие 36 организаций из которых в шорт-лист попали девять. Рабочая группа отобрала из девяти лучшие шесть проектов центров.

«Оценка проектов проводилась непредвзято, активное обсуждение шло вплоть до момента голосования. Но нашей основной задачей было отобрать те заявки, которые имеют шансы на максимальное развитие и дадут конкретные результаты», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Нам необходимы центры создания технологий, чтобы вывести Россию с 20 места в мире в лидерские позиции. Гарантией того, что центры занимаются нужным делом, являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 млрд руб. в работу центров», – сказал заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов, курирующий работу экспертного совета.

Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, являются: межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, ИИ для промышленности.

По итогам заседания участники рабочей группы проголосовали за наиболее сильные, по их мнению, заявки. По результатам голосования определены победители: Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО, ВШЭ.

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