В Правительстве утвердили Концепцию развития технологий машиночитаемого права

Правительственная комиссия по цифровому развитию под руководством заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко утвердила разработанную Минэкономразвития России Концепцию развития технологий машиночитаемого права.

Концепция — первый в России официальный документ в сфере машиночитаемого права. Она систематизирует представления о данных технологиях и определяет основные направления их развития. Машиночитаемое право включает в себя нормы права, которые изложены на формальном языке. Иными словами — на языках программирования и разметки текста, применимых для ЭВМ. Кроме того, в машиночитаемое право входят инструменты применения таких норм — информационные системы и ПО. Благодаря этим технологиям нормативно-правовые акты переводятся в компьютерный код.

Утверждение Концепции — важнейший шаг для внедрения технологий машиночитаемого права в законотворческий процесс. Она поможет усовершенствовать разработку законодательства и применение его норм. Концепция развития технологий содержит обоснование, почему необходимо развивать машиночитаемое право. Она также отражает подходы к пониманию этой технологии и опыт ее применения, в том числе за рубежом.

Машиночитаемое право востребовано в законотворчестве, судопроизводстве, при заключении сделок, стандартизации и сертификации. Благодаря машиночитаемому праву, например, искусственный интеллект сможет сопоставлять тексты разных правовых актов и автоматически выдавать юристам применяемые нормы. Бизнес благодаря платформам на этой технологии сможет автоматически проверять, правильно ли составлены юридические документы, в том числе контракты и договоры. Сейчас технологии машиночитаемого права отчасти применяются при работе видеорегистраторов на дорогах.