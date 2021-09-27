Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Более 2 тыс. человек зарегистрировались на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Он проводится в третий раз. Прием заявок начался 27 августа 2021 г. и продлится до 22 октября. Зарегистрироваться на конкурс на соискание премий мэра Москвы, выбрать задачу и предложить решения можно на официальном сайте проекта.

«Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Разработчики выбирают конкурсные задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Больше всего заявок сейчас подано на создание рекомендательной системы для пользователей московских библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

Участникам проекта предлагается среди прочего повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва» на основе их интересов. Эти решения сделают городские онлайн-сервисы еще более полезными и удобными для москвичей.

Заявки на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» принимают от коллективов в составе от трех до пяти человек. Если у участника нет команды, он сможет найти ее с помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам.

Общий призовой фонд — 10 млн руб. Победителями станут 10 команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта москвичей.

Организатор конкурса — столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии городского Департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.