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Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис»

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с «Мой офис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. По условиям соглашения, все школы региона перейдут на российское ПО: 161 общеобразовательное учреждение республики бесплатно получит лицензии «Мой офис образование».

«Мой офис образование» – это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью продукта школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и просматривать презентации в операционных системах Linux и Windows. Важная особенность «Мой офис образование» – специальная настраиваемая панель, которая доступна сразу из окна редакторов. Она позволяет преподавателю сформировать список дополнительных цифровых инструментов, которые могут пригодиться на уроках. С помощью такого инструмента учитель может проводить интерактивные уроки и усилить взаимодействие с учениками.

Вместе с программным обеспечением школы республики также бесплатно получат специальное электронное учебное пособие «Азбука мой офис» по цифровой грамотности и отечественному офисному для школьников начальных классов. Пособие разработано центром организации обучения по продуктам «Мой офис» АНО «Хаб знаний мой офис» и одобрено экспертами сферы образования, среди которых доктор педагогических наук, профессор ГАОУ ВО МГПУ Садыкова А.Р. и учитель года России 2013 Сиденко А.Г.

Также для преподавателей будет доступна серия обучающих вебинаров по использованию «Мой офис образование». Чтобы переход на отечественное ПО был комфортным, педагоги смогут детально познакомиться с продуктом и задать специалистам «Мой офис» вопросы о функциональности приложений.

«Цифровизация Кабардино-Балкарской Республики – приоритетное направление развития региона. Уже сейчас современные отечественные технологии активно задействованы в системе здравоохранения, на дорогах региона и в транспорте, а также при предоставлении государственных услуг в МФЦ. В этих условиях модернизация образовательных учреждений республики и внедрение безопасного офисного ПО в школах – закономерный шаг, давно назревшее решение», – отметил Ислам Ашхотов, министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

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