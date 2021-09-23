Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о передаче «ICL Техно» более 70 тыс. лицензий «Мой офис образование» для оснащения школ новыми компьютерами с предустановленным отечественным ПО. Поставка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Образование», новую технику получат школы в 39 регионах России. Среди них будет и Воронежская область, в которую будет передано 3354 ноутбука ICL.

Закупка техники проводится с целью выполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Приобретаемая техника полностью соответствует требованиям к оборудованию учебных классов, которые определены распоряжениями Министерства Просвещения России №Р-15 и №Р-16 от 14.01.2021.

Учебные заведения получат ноутбуки типовой конфигурации с FullHD-дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, 4-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 256 ГБ и операционной системой. Все ноутбуки ICL комплектуются настольными редакторами «Мой офис образование» и учебным пособием для учащихся начальных классов «Азбука мой офис».