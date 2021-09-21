В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов

В Удмуртии завершается реализация масштабного трехлетнего проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Регпроект осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Это значимый проект для республики, над которым мы работали в течение нескольких лет. В школах, детских садах, ФАПах, колледжах, объектах культуры появляются или обновляются каналы связи с доведением высокоскоростного интернета. Также важнейшим результатом стало повышение доступности и снижение стоимости подключения интернета для граждан. Так как во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые частные домохозяйства и бизнес могут подключиться к интернету», – сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В 2019 г. доступ к высокоскоростному интернету получили 228 соцобъектов, среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 15 учреждений среднего профессионального образования, 4 подразделения Росгвардии, 1 пожарная часть.

В 2020 г. стабильный выход во всемирную паутину появился еще у 280 учреждений. Это 92 школы, 79 ФАПов, 92 администрации муниципальных образований, 1 учреждение среднего профессионального образования, 2 подразделения Росгвардии, 3 пожарные части и 11 пожарных постов.

С 1 октября 2021 г. к высокоскоростному интернету подключат еще 367 СЗО, к которым на сегодняшний день уже подведена вся необходимая инфраструктура. В этом списке 142 ФАПа, 79 учреждений культуры, 3 подразделения Росгвардии, 53 администрации муниципальных образований, 3 пожарных поста, 4 детский сада и 83 школы. При этом интернетом будут обеспечены 100% школ республики.

Таким образом, в рамках контракта всего за три года доступ к Сети удалось обеспечить в 875 социально значимых объектах на территории Удмуртии. Общий объем инвестиций – 670 млн руб. Также сегодня обсуждается возможность продолжения реализации проекта в целях обеспечения интернетом всех соцобъектов республики.