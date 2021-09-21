В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов

Ежегодно в Москве и Московской области образуется около 50 млн кубометров отходов строительства, сноса и грунтов. Для системного решения этой проблемы правительство Московской области с 1 июня 2021 г. запустило реформу по обращению со строительными отходами. В Подмосковье уже внедряется автоматизированная система контроля, которая позволила к 1 сентября 2021 г. сократить число нелегальных свалок на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За указанный период поступило 948 жалоб на свалки строительных отходов, что на 52% меньше (1996 шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

«За три месяца мы приняли все необходимые нормативные документы, создали современную инфраструктуру приемки и переработки строительных отходов и внедрили систему цифрового контроля. В настоящее время выписывается более 3000 электронных талонов в день. И благодаря принятым управленческим решениям более 6 млн тонн отходов строительства поехали на переработку», — отметил заместитель председателя Правительства МО — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Технологическим партнером регионального экологического ведомства стала группа компаний «Урбантех». ИТ-оператор предложил комплексное решение на базе искусственного интеллекта, разработанное специально для решения задач Минэкологии Московской области. «Программное обеспечение включает нейросети, способные идентифицировать мусоровозы по их контурам, производить предобработку изображений с комплексов фотовидеофиксации и распознавать номерные знаки ТС, зафиксированных камерами на въезде и выезде из КПСО», — сказал Евгений Соболев, генеральный директор «МВС Груп» (ГК «Урбантех»).

Платформа цифрового контроля интегрирована с системой «Электронный талон» и АИС «ОССиГ». Нейросети анализируют изображения с камер фотовидеофиксации, выявляют мусоровозы и грузовой транспорт, перевозящий строительные отходы (ОССиГ). Далее ИИ сверяет данные с базой государственных регистрационных знаков и разрешений на перемещение грузов, отслеживает маршрут и определяет наличие груза в кузове. Если грузовик не заехал на комплекс переработки строительных отходов (КПСО) и при этом завершил путь уже без груза, инспекторы по охране окружающей среды получают информацию для расследования ситуации.

В Подмосковье уже работают 13 современных специализированных комплексов по утилизации строительных отходов, в ближайшее время откроется еще два. Комплексное решение ГК «Урбантех» помогает решить сразу несколько важных задач: цифровой контроль доставки строительных отходов от места загрузки до выгрузки на КПСО, оценка заполненности КПСО и пресечение нелегальных свалок отходов.