«Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила проект комплексной цифровой трансформации здравоохранения Курганской области. В рамках проекта создано 58 сайтов медучреждений, предоставлены лицензии «1С битрикс» и проведено обучение медработников.

Проект стартовал в марте 2021 г. с разработки единого формата сайтов всех медицинских учреждений региона в соответствии с требованиями Минздрава России и завершился в июне, когда медицинские работники закончили обучение в «Сберкорус» и овладели навыками работы в системе «1С битрикс».

Всего автоматизировано 37 процессов, среди которых расписание работы врачей, получение информации о графике работы медучреждений, дополнительная возможность перехода для онлайн-записи на прием к врачу с сайта любого медучреждения области, запись на вакцинацию от COVID-19, каталог медицинских учреждений, контактная и справочная информация по каждому учреждению, форма размещения обратной связи, новости региона в сфере здравоохранения и многое другое.

В результате реализации проекта в регионе требования Минздрава к сайтам учреждений здравоохранения соблюдаются на 100%, 56% пациентов начали записываться в больницы онлайн, и на 14% сократилась очередь к врачам по консультационным вопросам.

Главной особенностью проекта стала технология «мультисайтовости». Такой подход значительно снижает финансовые затраты на все процессы и дает возможность управления всеми сайтами из одного интерфейса, а также помогает оценить посещаемость и сделать аналитику по всем сайтам на одной платформе.

«Цифровая трансформация здравоохранения по всей России это важнейшая задача для обеспечения устойчивого развития нашей страны и она стоит на уровне не отдельных компаний или регионов, а страны в целом. Быстрый доступ к медицинским услугам, сокращение очередей, удобство управления здравоохранением для медицинских работников, слаженность и быстрота работы всего комплекса здравоохранения региона, а в конечном итоге — сохранение здоровья наших сограждан — вот глобальные цели этого проекта. Я хочу отдельно подчеркнуть, что это комплексное решение (с очень небольшим для такого масштаба сроком внедрения) можно быстро масштабировать на другие регионы или типы государственных услуг для граждан», — сказала заместитель директора по коммерческой политике и продажам «Сберкорус» Анастасия Строкова.

«Курганская область стала первым регионом, в котором компаниям экосистемы “Сбера” удалось реализовать столь масштабный цифровой проект. Трансформация и объединение большого количества сервисов на единой платформе облегчили обращение в медучреждения для многих пациентов. Проще и понятнее стали сайты поликлиник и больниц, а это делает доступнее и саму медицинскую помощь. Благодарим за этот большой и сложный путь, который мы вместе прошли, сотрудников медучреждений и Департамента здравоохранения Курганской области», — отметил управляющий Курганским отделением Сбербанка Станислав Зольников.