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Около 100 креативных площадок Москвы присоединились к сентябрьской акции «День без турникетов»

С 23 по 25 сентября 2021 г. в столице пройдет традиционная познавательная акция «День без турникетов». Она дает возможность побывать с экскурсией на крупных городских предприятиях и в небольших мастерских профессионалов своего дела, в технопарках, офисах технологических компаний и современных образовательных центрах. На этот раз программа посвящена креативным индустриям, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сентябрьская акция “День без турникетов” охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», — сказала Наталья Сергунина.

Все мероприятия пройдут очно с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер. Для посещения площадок необходима предварительная регистрация.

На экскурсии по «Союзмультфильму» дети и их родители увидят экспозицию «Золотая коллекция студии», у них появится возможность окунуться в атмосферу мира анимации, посмотреть на любимых героев и узнать секреты создания мультфильмов.

В музее-театре «Булгаковский дом» гид проведет гостей по тайным комнатам. Кроме того, они смогут позвонить по настоящим телефонам начала XX века, встретить Кота Бегемота и выпить стакан чая по-булгаковски в буфете «302-бис».

Сотрудники кинокомпании «Улица Сергея Эйзенштейна» расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства. Посетители понаблюдают за деятельностью актеров и съемочным процессом фильма «Брат-3», а затем зададут интересующие вопросы.

Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой предлагает узнать интересные подробности о жизни театра, осмотреть гримерные комнаты и костюмерный цех, посетить студию звукозаписи или заглянуть на репетицию спектакля.

Юных участников акции «День без турникетов» приглашают на мастер-классы студии «Мастерская Артист», посвященные основам актерского мастерства и сценической речи.

Творить и реализовывать свои креативные проекты молодым режиссерам помогает культурный центр «Хитровка». В экскурсию по нему входит посещение реконструированных исторических подвалов XVIII века, театральной площадки и многое другое.

Для посещения открыт и Центральный московский ипподром. Во время экскурсии гости узнают об архитектурном стиле здания, о том, чем отличаются бега от скачек, а наездники от жокеев. Также там можно увидеть тренировки лошадей, проехаться на русской тройке и сделать фотографии на память.

Среди новых участников акции частная галерея, интерьерное бюро, VR-клуб. О навыках, необходимых во многих креативных сферах, в том числе кино, театре и создании интерьеров расскажет дизайнер Анна Шаркунова. Она проведет экскурсию по интерьерному бюро. В VR-клубе москвичей и гостей города познакомят с историей создания и развития технологий виртуальной реальности.

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