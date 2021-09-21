Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты

Россия владеет передовыми наработками в сфере цифровых технологий и сервисов и готова поделиться ими с Арменией для ускорения ее цифровизации. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По словам Вольвача, цифровизация стала одним из глобальных процессов, который ускорили пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Этот тренд нужно использовать, чтобы улучшить качество жизни людей, сделать технологический прорыв, увеличить производительность труда в экономике и повысить эффективность государственного сектора, полагает он.

«И здесь хочу отметить, что Россия обладает высоким потенциалом развития цифровых продуктов во многих отраслях экономики и может предложить партнерам российские конкурентные цифровые продукты и решения. Такие решения уже были успешно реализованы на территории России и опыт их реализации положительно оценен деловым сообществом», — сказал Вольвач.

Россия готова предложить Армении цифровые продукты, которые могут быть применены в самых разных сферах: государственного управления, налогов и финансов, торговли и логистики, безопасности, образования, здравоохранения, технологий искусственного интеллекта, энергоэффективности и ЖКХ, а также промышленности, добавил замминистра.

Особое значение для Армении могут представлять вызывающие интерес в мире российские системы автоматизированного налогового администрирования НДС, технологии ККТ-онлайн и мобильного приложения для самозанятых «Мой налог», отметил Вольвач.

Он рассказал, что первые совместные цифровые проекты уже запущены в рамках ЕАЭС. Например, мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволяет свободно передвигаться гражданам стран в условиях ковидных ограничений. В настоящее время проект успешно развивается и в нем уже участвуют, в том числе, страны за пределами Союза, а общее количество результатов ПЦР-тестов, загруженных в приложение, превысило один миллион.

Кроме того, во всех сферах экономических отношений в Союзе государства переходят на электронный документооборот, обеспечивается внедрение цифровой прослеживаемости товаров, продолжил Вольвач. Для полноформатного использования логистического потенциала Союза внедряется экосистема цифровых транспортных коридоров. От использования системы ожидается получить суммарный экономический эффект в размере $1,5-2 млрд.

В ЕАЭС также запущен цифровой проект «Работа без границ», который позволяет соискателям и работодателям стран Союза быстро находить друг друга, тем самым помогая бизнес-сообществу, сообщил замглавы Минэкономразвития.

Как подчеркнул Вольвач, глобальные вызовы, включая последствия пандемии и изменение климата, могут быть успешно преодолены общими усилиями стран-участников ЕАЭС. «Мы совместными усилиями найдем взаимоприемлемые решения и будем последовательно двигаться по пути развития нашего интеграционного объединения, чтобы в конечном счете обеспечить условия для стабильного развития экономик наших государств в интересах повышения уровня жизни граждан», — заключил Вольвач.

Стоит отметить, что экономики стран ЕАЭС восстанавливаются от последствий пандемии. По предварительным оценкам, в январе-июне 2021 г. совокупный ВВП Союза в реальном выражении вырос на 4,2% по отношению к соответствующему периоду 2020 г., а ВВП Армении увеличился на 5%.

Вступление Армении в ЕАЭС обернулось дополнительными темпами роста реального ВВП. В среднем, начиная с 2017 г., ежегодные темпы роста экономики Армении были на 0,3% выше значения, которое наблюдалось бы без участия страны в евразийской интеграции. В 2021 г. вклад интеграции в восстановительный рост Армении составит примерно 0,26% из прогнозируемого МВФ 1%.