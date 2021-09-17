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Минцифры предложило утвердить новый порядок электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам

Проектом приказа, подготовленным Минцифры России, предлагается утвердить новый порядок электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ФГИС ЕИСУКС).

В частности, предусматривается, что передача электронных личных дел между государственными органами с использованием ФГИС ЕИСУКС будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При этом передача личного дела в рамках одного госоргана может производиться без использования УКЭП.

Необходимость применения УКЭП позволит оптимизировать процедуру передачи электронных личных дел между государственными органами с использованием ФГИС ЕИСУКС. Кроме того, использование усиленной квалифицированной электронной подписи, являющейся электронным аналогом ручной подписи, будет служить юридически значимым подтверждением факта межведомственной передачи личных дел в рамках кадрового взаимодействия.

В настоящее время передача личных дел между государственными органами осуществляется без использования усиленной квалифицированной электронной подписи при поддержке Аппарата Правительства Российской Федерации. Уход от данного взаимодействия позволяет не только сократить количество участников при передачи личных дел, но и сократить сроки передачи личных дел государственных гражданских служащих.

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