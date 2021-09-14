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ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки»

ИТ-отрасль положительно высказалась о плане мероприятий («дорожной карте») по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, который утвержден Правительством. Второй пакет мер поддержки подготовило Минцифры России совместно с более чем 200 экспертами отрасли.

Замглавы Минцифры России Максим Паршин рассказал, что «утвержденный Председателем Правительства второй пакет мер поддержки отрасли ИТ содержит 62 пункта. Из них Минцифры ответственно за 38 мер. Мы планируем организовать работу по реализации плана, основываясь на тех же принципах, что и в процессе подготовки второго пакета: максимально открыто, с лидирующей ролью компаний отрасли и крупнейших заказчиков отечественных решений. Драфты документов будем публиковать в "Системе элементов поддержки", в ближайшее время сайт цифроваяэкономика.рф будет доработан и станет интерактивным — с возможностью совместной работы над документами. Уже понятно, что будет и следующий — третий пакет. Будем вместе "открывать" еще неизвестные элементы поддержки».

Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев назвал второй пакет мер поддержки комплексным документом. «Такой трудно придумать в тиши кабинета. Каждый его пункт — результат работы практиков ИТ-индустрии, бурных обсуждений внутри ассоциаций, поиска компромиссов со всеми ведомствами. Организовать подобную работу невероятно сложная задача. Отрасль благодарна Минцифры и всем, кто довел проект до подписания в Правительстве. Теперь нам всем предстоит поработать над реализацией этих мер. Каждая из них потребует подготовки поправок в законы, постановления, выпуск разъяснений, создания новых институтов. Мы в ответе за то, чтобы второй пакет не остался декларацией о намерениях», — резюмировал директор АПКИТ.

«Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли тянет на таблицу Менделеева нового времени — таблицу Шадаева. Он затрагивает практически все сегменты ИТ и отражает результат диалога Минцифры с индустрией. Гигантская работа», — высказался президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров.

Директор ассоциации РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что позитивным трендом стало развитие диалога между государством и ИТ-компаниями. «Параметры поддержки, получившие название второго пакета мер, методично обсуждались нами с участием представителей Правительства и министерства на всех площадках. В итоге в ответ на запросы индустрии и экспертный диалог государство предложило ряд существенных мер поддержки, вошедших во второй пакет мер поддержки отрасли. Программа охватывает большой перечень сфер, включая образование, здравоохранение, подготовку специалистов, применение технологий искусственного интеллекта, информационную безопасность. В документе учтены пожелания и предложения лучших экспертов, специалистов и компаний, работающих на ИТ-рынке», — сказал Сергей Плуготаренко.

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