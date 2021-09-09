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Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», подписала соглашение о намерениях с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по реализации комплексных проектов в сфере цифровой трансформации отраслей экономики, реализации стратегических инициатив, мероприятий национальных проектов на региональном уровне.

В рамках соглашения компания передала серверное оборудование для тестирования в ульяновском Едином областном центре социальных выплат.

«У нашей компании есть компетенции в сфере цифровизации стратегических отраслей экономики. Как производитель ИТ-оборудования мы также содействуем реализации проектов цифровой трансформации. Один из приоритетов нашей компании – производство серверного оборудования на территории России для решения задачи импортозамещения. Без серверов невозможно развитие цифровизации. Поэтому первой договоренностью в рамках соглашения стало тестирование нашего оборудования», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Областному центру социальных выплат была предложена модель сервера Sitronics для высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных. По словам вице-президента по региональному развитию компании Карима Кузахметова Ульяновская область – один из инициативных регионов с точки зрения готовности внедрять инновации.

«Наше Министерство, действительно, с большим удовольствием принимает участие в различных проектах цифровой трансформации, позволяющих сделать жизнь жителей нашего региона удобнее и современнее, предлагая получать меры социальной поддержки не выходя из дома. Мы рады сотрудничеству с компанией Sitronics Group, поскольку внедрение серверного оборудования нового поколения позволит нам усовершенствовать и ускорить процесс предоставления услуг гражданам», – отметила исполняющая обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

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