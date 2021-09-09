CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы национального проекта «Производительность труда». Для этого направили 550 млн рублей. Предприятия смогут создавать своих цифровых двойников, выявить проблемные места и приступить к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве. До 2024 года на создание цифровой экосистемы направят 3,2 млрд рублей.

Председатель Правительства России утвердил порядок предоставления субсидии в 550 млн рублей из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии производительности». Об этом на III деловом форуме «Вектор производительности» заявил заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Иван Костин.

«Мы начинаем предоставлять решения и сервисы для прокачки производительности труда с применением отечественных программных продуктов. Вместе с первыми участниками предстоит провести диагностическую фазу и сформировать "цифрового двойника" производства», — пояснил Иван Костин.

Деньги потратят на внедрение отечественных цифровых-сервисов и решений для повышения производительности труда в рамках нацпроекта, который курирует первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Всего на создание цифровой экосистемы направят 3,2 млрд рублей до 2024 года.

Предприятия, которые присоединятся к Цифровой экосистеме смогут в реальном времени моделировать свои производственные процессы, выявляя и устраняя узкие места. А также принимать управленческие решения, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей компании.

Цифровая экосистема позволит приступить к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве. Кроме того, предприятия получат доступ к широкому кругу отечественных цифровых решений, доработанных для типовых бизнес-ситуаций, связанных с повышением выручки, снижением издержек и управлением загрузкой производственного оборудования и персонала.

Передовые решения на базе сквозных цифровых технологий прежде всего станут доступны участникам национального проекта «Производительность труда». Те же, кто не вступил в национальный проект смогут самостоятельно приобретать отдельные решения и сервисы. Уже в 2021 году планируется участие минимум 100 предприятий.

Создание цифровой экосистемы позволит вовлечь больше предприятий в национальный проект «Производительность труда». Компаниям не придется ждать приезда экспертов из федерального или региональных центров компетенций. По состоянию на середину 2021 года количество участников национального проекта превысило 2800 организаций и продолжает расти. Всего к 2024 году услугами экосистемы смогут воспользоваться не менее 5000 предприятий.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Главный конкурент Xiaomi привез в Россию сверхдешевый смартфон...