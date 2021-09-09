Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы национального проекта «Производительность труда». Для этого направили 550 млн рублей. Предприятия смогут создавать своих цифровых двойников, выявить проблемные места и приступить к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве. До 2024 года на создание цифровой экосистемы направят 3,2 млрд рублей.

Председатель Правительства России утвердил порядок предоставления субсидии в 550 млн рублей из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии производительности». Об этом на III деловом форуме «Вектор производительности» заявил заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Иван Костин.

«Мы начинаем предоставлять решения и сервисы для прокачки производительности труда с применением отечественных программных продуктов. Вместе с первыми участниками предстоит провести диагностическую фазу и сформировать "цифрового двойника" производства», — пояснил Иван Костин.

Деньги потратят на внедрение отечественных цифровых-сервисов и решений для повышения производительности труда в рамках нацпроекта, который курирует первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Всего на создание цифровой экосистемы направят 3,2 млрд рублей до 2024 года.

Предприятия, которые присоединятся к Цифровой экосистеме смогут в реальном времени моделировать свои производственные процессы, выявляя и устраняя узкие места. А также принимать управленческие решения, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей компании.

Цифровая экосистема позволит приступить к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве. Кроме того, предприятия получат доступ к широкому кругу отечественных цифровых решений, доработанных для типовых бизнес-ситуаций, связанных с повышением выручки, снижением издержек и управлением загрузкой производственного оборудования и персонала.

Передовые решения на базе сквозных цифровых технологий прежде всего станут доступны участникам национального проекта «Производительность труда». Те же, кто не вступил в национальный проект смогут самостоятельно приобретать отдельные решения и сервисы. Уже в 2021 году планируется участие минимум 100 предприятий.

Создание цифровой экосистемы позволит вовлечь больше предприятий в национальный проект «Производительность труда». Компаниям не придется ждать приезда экспертов из федерального или региональных центров компетенций. По состоянию на середину 2021 года количество участников национального проекта превысило 2800 организаций и продолжает расти. Всего к 2024 году услугами экосистемы смогут воспользоваться не менее 5000 предприятий.