В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») и ГБУЗ «Иркутский областной онкологический диспансер» заключили договор на поставку Voice2Med — продукта на основе искусственного интеллекта, который позволяет заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Проект предусматривает применение в лечебном учреждении технологии распознавания речи для заполнения медицинских документов в электронном виде. Например, врач может просто продиктовать цифровому ассистенту, разработанному в ЦРТ, выводы и назначения, не отрываясь при этом от обследования, работы с микроскопом или от процесса проведения процедуры УЗИ.

Голосовой ассистент Voice2Med ускоряет ввод данных, позволяет использовать при составлении документов заранее подготовленные шаблоны, управление которыми с помощью голосовых команд устраняет рутину и экономит рабочее время врача в среднем до 70 минут в день, что дает возможность уделять основное внимание пациенту, а не заполнению документов.

Процедура взаимодействия доктора с Voice2Med схожа с голосовым вводом в обычных смартфонах, но имеет более сложный технологический стек, так как работает с применением специализированных словарей для распознавания медицинской терминологии. Voice2Med позволит автоматизировать процесс заполнения документации врачам различных специализаций.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Кроме существенной экономии времени, решение позволяет улучшить эргономику рабочих мест и существенно повысить качество медицинской документации. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Мордовии, Перми, Мурманске, Пензе, Кемерово, Волгограде и других городах. Мы приветствуем его применение в Иркутске и дальнейшее масштабирование».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка, отметила: «Перед официальным заключением договора с областным онкодиспансером наш банк вместе со специалистами группы компаний ЦРТ в течении трех месяцев проводили пилотное тестирование Voice2Medс участием пяти врачей диспансера. Был проведен сравнительный анализ продолжительности клавиатурного и голосового заполнения врачами протоколов и описаний исследований. Итоги тестирования показали, что использование Voice2Med позволило докторам сократить время ввода данных на 50%. Принимающие участие в исследовании врачи были удовлетворены и качеством, и скоростью работы голосового помощника, подтвердили эффективность его использования в повседневной практике докторов».

Ирина Ушакова, и. о. главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», сказала: «Наш диспансер первым в Иркутской области приступил к практическому освоению цифровой технологии по применению голосового ассистента Voice2Med— это требование современного ритма жизни и новой постиндустриальной экономики. Повсеместный перевод на „цифру“ услуг, оказываемых медицинскими организациями региона, является одной из задач нацпроекта „Здравоохранение“. Внедрение технологий распознавания и обработки человеческой речи, наряду с применением искусственного интеллекта в диагностике и телемедицине, сейчас оправданно входят в число наиболее востребованных, ведь они решают задачу повышения качества медицинского сервиса».

Интерес региональных учреждений системы здравоохранения к цифровым сервисам-помощникам компаний экосистемы Сбербанка в настоящее время активно растет. Продукты с использованием технологий голосовых помощников, автоматизированного обзвона виртуальными операторами для ведения мониторинга здоровья уже применяют медицинские учреждения Забайкальского края и Бурятии. Роботы-ассистенты проводят телефонный мониторинг состояния больных с коронавирусом, по результатам которого в случае необходимости проводится консультация пациента доктором.