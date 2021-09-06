Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью.

В совещании приняли участие руководитель Росстата Павел Малков, представители Ростуризма, корпорации «Туризм. Рф», Аналитического центра при Правительстве России, а также вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

В начале совещания Дмитрий Чернышенко обозначил проблематику по сбору и анализу данных туротрасли: «Мы запустили актуальный и важный для граждан страны национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для эффективного использования его инструментов и в целом управления туристической отраслью нам необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса».

Павел Малков также отметил, что Росстат видит запрос на модернизацию статистики туризма: «Необходимы новые показатели и, конечно, новый уровень оперативности. Главным вызовом сегодня является методологическая разобщенность в туристической отрасли. Во многих регионах пытаются считать туристические потоки, но делают зачастую это по-своему».

Поддержал такую позицию и вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников, подчеркнув, что далеко не все показатели статистики туризма позволяют оценивать реальное состояние отрасли. В частности, до сих пор не рассчитываются рентабельность бизнеса, доходность на номер и ряд других.

Павел Малков рассказал о введении новых показателей статистики туризма, позволяющих точнее оценивать туристические потоки в стране: «Мы начали использовать все возможности при расчете показателей в области статистики туризма. Начали с административных источников данных, включили вопросы, связанные с туристической деятельностью, в традиционное для Росстата ежеквартальное обследование условий жизни, в рамках которого охватывается порядка 50 тысяч домохозяйств. Это позволит со следующего года оценивать в ежемесячном режиме туристические потоки, а в ежегодном режиме – вклад туризма в экономику региона. От Росстата и властей в целом ждут оперативности. Бизнес хочет видеть данные, пригодные для принятия решений».

Как было отмечено участниками совещания, важным шагом станет также учет деятельности владельцев небольших частных гостиниц или апартаментов, так называемых индивидуальных средств размещения. С 2022 г. появится возможность их оценивать, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Говоря о больших данных, Павел Малков отметил, что уже подготовлен пилотный алгоритм использования данных мобильных операторов, который позволит в дальнейшем оценить ряд важных параметров, а именно: определить средний чек, учесть ненаблюдаемый туризм, составить портрет туриста.

По итогам было принято решение подготовить для регионов типовую методику использования больших данных для учета туристических потоков.

«Стратегия сбора данных будет строиться на принципах максимальной глубины и погруженности, а использование более точных данных позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах. Совершенствование статистики туризма должно сопровождаться радикальным снижением нагрузки на бизнес», – сказал вице-премьер.