В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации

11 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт». В нем примут участие 16 команд — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

«Беспилотная авиация — это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа “Беспилотные летательные аппараты”. Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Первый этап соревнований называется «Фастфлайт», командам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Завершится этап управляемым полетом: с помощью беспилотника участникам нужно будет перевезти груз на эластичной подвеске по нескольким точкам.

Второй этап — «Рой». Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Посетить соревнования может каждый — для этого необходимо зарегистрироваться. Открытие чемпионата запланировано на 11:00. Интерактивные площадки начнут работу с 11:30. Зрителей регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00–12:45, 13:30–14:45, 15:00–16:15, 16:30–17:30. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн.

Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить «полет» на тренажере-симуляторе. На интерактивных площадках пройдут мастер-классы по авиамоделированию, где научат строить самолет-планер. В занятиях смогут участвовать посетители от шести лет. Завершится день зрелищным шоу дронов.