«Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ

«Сбер», Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в части развития на территории региона технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Согласно подписанному документу, стороны планируют выстраивать сотрудничество по различным направлениям использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере транспорта.

Для повышения безопасности на железнодорожном транспорте Сахалинской области увеличения скорости движения планируется внедрить систему автоматической помощи машинисту локомотива на основе ИИ Cognitive Rail Pilot, которая уже доказала свою эффективность по результатам всесторонних комплексных испытаний, проведенных в 2020-2021 годах на железнодорожном полигоне. Уже сейчас эта система готова к серийному промышленному производству и массовое внедрение может начаться на Сахалине.

В Сахалинской области развивается сеть аэропортов и для их обслуживания необходимо использовать лучшие доступные технологии, которые позволят ускорить обработку грузов и снизить задержки на рейсах. Этого можно достичь, если использовать для колесного (тракторного) транспорта технологии автономного управления наземным транспортом Cognitive Pilot. В будущем это могут полностью автономные транспортные средства, выполняющие рутинные задачи без управления человека, которые уже в тестовом режиме используются в нескольких международных аэропортах в мире.

«Мы рады, что перспективные технологии Cognitive Pilot в сфере искусственного интеллекта будут работать на благо жителей Сахалинской области: на железной дороге, в поле, в аэропортах. Подобные соглашения показывают, что автономный транспорт из фантастики становится реальностью, причём не только в столице, но и в регионах, в том числе с непростыми погодными условиями. Для нас важно то, что это не просто способ оптимизации производства и повышения качества жизни, но и возможность улучшить экологическую обстановку», - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

В рамках сотрудничества стороны объединят усилия для решения законодательных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих возможность внедрения прорывных ИИ-решений («регуляторная песочница») в рельсовом и колесном транспорте.

Учитывая, что Сахалинская область представляет собой регион со сложными погодными условиями, требующих мероприятий по соответствующей адаптации систем ИИ, участники соглашения считают необходимым создание на базе IT-парка «Сахалин» подразделения компании Cognitive Pilot для совершенствования работы ИИ-систем на основе платформы Cognitive Pilot в области транспорта в тяжелых погодных условиях. Подразделение будет работать в тесном сотрудничестве с Сахалинским государственным университетом. На его базе также в ближайшей перспективе предлагается открыть Центр по внедрению ИИ-технологий Cognitive Pilot в сферы рельсового транспорта и агротехнике.

Подобное сотрудничество позволит привлечь молодых специалистов к теме создания прорывных технологий ИИ, проведения перспективных исследований и разработок. Участие молодежи в прорывных технологических проектах будет способствовать внедрению инноваций и полной, производительной занятости и достойной работе.

«Внедрение прорывных отечественных решений в области искусственного интеллекта в важнейших сферах экономики Сахалинской области повысит эффективность производств, поможет уменьшить углеродный след, а также экономить финансовые и человеческие ресурсы. В тоже время важно обеспечить нашей молодежи доступ к самым передовым технологиям. Поэтому на базе на базе IT-парка «Сахалин» мы создадим структуры для адаптации систем искусственного интеллекта к местным условиям, внедрения их на железной дороге и в агропромышленном комплексе. Они будут действовать в тесном контакте с островным университетом», - сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Все эти проекты поддерживаются сторонами соглашения, так как соответствуют стратегическим целям устойчивого развития ESG (Environmental — экологическое, Social — социальное, Corporate Governance — корпоративное управление), которые постулируются на мировом уровне, в том числе такой организацией как ООН. Приверженность к этим целям позволяет более бережно относиться к окружающему миру, ориентироваться на реальные потребности людей и не тратить излишне ресурсы. Внедряемые по подписанному соглашению технологии позволят достигнуть этих целей.

«Поддержка повестки ESG – важный фактор. Соответствие современным международным стандартам является одним из основных условий демонстрации уровня качества реализации инновационных проектов и работы на мировых рынках. Мы рассчитываем уже в самое ближайшее время представить первые результаты заявленных проектов мирового уровня на основе технологий искусственного интеллекта, позволяющие получить высокую экономическую эффективность, гарантировать безопасность в критических для жизни людей транспортных сферах, а также очередной раз продемонстрировать высокий уровень возможностей отечественной технологической школы, одной из лучших в мире», - сказала Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.