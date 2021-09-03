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«Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам

«Максимателеком» продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures.

Главной задачей сотрудничества обе компании видят развитие цифровых сервисов и инструментов, предлагаемых «Максимателеком», в регионах. Достичь этих целей планируется в том числе за счёт участия в инфраструктурных проектах ВЭБ.РФ, направленных на повышение качества жизни горожан и развитие экономики в 100 крупных городах России. Внимание специалистов будет сфокусировано на проектах по цифровизации общественного транспорта, промышленности и созданию комфортной городской среды.

Например, партнеры планируют масштабировать проект по внедрению универсальной мультисервисной платформы для управления пассажирскими перевозками, которая уже нашла применение в столичном транспорте. Такая платформа позволяет пассажиру заранее узнавать о загруженности транспорта, оплачивать проезд бесконтактно и получать полную информацию о маршруте, расписании движения и пересадках. Платформа осуществляет контроль за безопасностью вождения, автоматически анализирует пассажиропоток и помогает соблюдать тактовость движения.

Одним из базовых решений по цифровизации городского хозяйства станут платформы объективного контроля. В Москве система такого типа уже используется для автоматического измерения объемов вывозимого снега. Это решение позволяет городским службам экономить до трети бюджетных средств. А также планировать вывоз снега с учётом характера движения транспорта, исключая образование пробок на дорогах.

Подобные цифровые платформы, которые строятся на базе видеоаналитики, анализа данных, интернета вещей, машинного зрения и нейросетей, помогут сделать города более комфортными для жителей и повысить качество городской среды.

«Удобство системы общественного транспорта и городских сервисов — это уже сформулированный запрос жителя не только Москвы и Петербурга, но и регионов. Технологические разработки «Максимателеком» позволяют охватить все уровни городской инфраструктуры – транспорт, ЖКХ, промышленность. Разработка и внедрение типовых ИТ-решений в инфраструктуру города — одно из основных направлений для улучшения качества жизни горожан. И область нашего сотрудничества с партнёрами из «Максимателеком», – отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Расширение сотрудничества с VEB Ventures ускорит совместную разработку и тиражирование цифровых решений в российских городах и на крупнейших промышленных предприятиях. Вместе с группой ВЭБ.РФ мы планируем выйти на региональные рынки с типовыми комплексными проектами цифрового развития городов, а также кастомизированными решениями для отраслей экономики», – сказал генеральный директор «Максимателеком» Борис Вольпе.

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