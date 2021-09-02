К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд

Число организаций — партнеров столичного благотворительного сервиса достигло 50. Юбилейным участником стал фонд «Движение вверх», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Сервис был создан по инициативе благотворителей, с октября прошлого года он работает на портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru, а с июня 2021-го также доступен в городском мобильном приложении «Моя Москва».

«Менее чем за год к сервису присоединилось 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тысячи. В общей сложности они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода — примерно 286 рублей. Это основные отчетные показатели. Они, безусловно, важны, но за ними стоит главное — забота, желание помогать, человеческое тепло, здоровье и судьбы тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Фонды — участники проекта поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заботятся о бездомных животных.

Пользователи сервиса помогли подопечной фонда «Движение — это жизнь» с детским церебральным параличом. Девятилетняя София прошла восстановительный курс в медицинском центре: занималась лечебной физкультурой, разрабатывала суставы, работала с логопедом. Усилия не прошли даром: девочка стала ровнее ходить с поддержкой.

Благодаря помощи москвичей шестилетняя Аглая, подопечная фонда «Мелодия жизни», пройдет курс реабилитации. У девочки двусторонняя сенсоневральная тугоухость четвертой степени. После операции, проведенной в полтора года, она начала слышать, тем не менее у Аглаи сохраняются сложности с пониманием речи и четким произношением. Прохождение реабилитации сделает девочку на шаг ближе к мечте — слышать окружающий мир без искажений.

Благотворительный фонд «Адели» направил пожертвования на разработку новой реабилитационной дисциплины — логогимнастики. Это специальная форма терапии для системного развития речи с помощью двигательных упражнений. Она подойдет для пациентов с детским церебральным параличом и другими поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра. К программе уже присоединились 12 детей. Многим из них она дала стимул для развития и оздоровления: у ребят улучшилось качество сна и физические способности, многие стали более самостоятельными.

Также жители столицы поддерживают фонд «Жизнь как чудо», который заботится о детях с тяжелыми заболеваниями печени. Сегодня он помогает более чем 600 семей по всей стране. Среди подопечных фонда Полина: в 2019 году она перенесла операцию по трансплантации печени от донора-мамы, а собранные деньги пошли на дорогостоящие лекарства. После операции девочка хорошо развивается и быстро растет, регулярно приезжает на обследования в Москву. Полина очень любит играть в доктора. Стоит ей услышать, что кто-то заболел, как она сразу бежит за медицинским чемоданчиком и начинает «терапию».

Организации — партнеры сервиса развивают разные социально ориентированные проекты. Фонд «Дари еду» оказывает продовольственную помощь. Он устанавливает специальные боксы в торговых центрах и супермаркетах. Там покупатели могут пожертвовать продукты питания для людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Еще одна программа фонда — доставка готовых обедов на дом пенсионерам, людям с инвалидностью и маломобильным гражданам. На пожертвования организация закупила почти 500 обедов, а волонтеры развезли их нуждающимся.

У фонда «Сельскохозяйственный приют “Новая жизнь”» есть жилой дом, огород и ферма. Тем, кто остался без крыши над головой, здесь помогают психолог, социальный работник и священник. Кроме того, их обучают профессии каменщика — такие мастера ценятся на рынке труда, поэтому им будет проще найти достойную работу. Единственное условие — у человека должно быть желание вести трезвый образ жизни и трудиться. Пожертвования горожан пошли на продукты питания для подопечных организации.

Не менее важную работу выполняет благотворительный фонд «ОРБИ». Эта организация занимается проблемой инсульта в России. Помимо вопросов профилактики, помощи пострадавшим от заболевания и их близким, фонд поддерживает медицинские учреждения и проводит курсы повышения квалификации для медиков.

Часть организаций — партнеров столичного благотворительного сервиса заботятся о четвероногих. Так, фонд помощи бездомным животным «Ника» использовал средства для обустройства ветеринарной клиники в центре «Мокрый нос». Это уникальная площадка, где найденных на улице животных готовят к жизни в домашних условиях. Кошек и собак стерилизуют, лечат, выхаживают, приучают к людям и другим домашним питомцам. Благодаря пожертвованиям фонд закупил необходимое насосное оборудование.

Еще один фонд — «Котодетки» — помог приюту «Искра», где проживают 150 собак и 50 кошек. Многим животным, которые попадают в приют, нужно лечение, поэтому для организации закупили специальное оборудование для дозированного введения лекарств и питательных веществ.

Чтобы сделать пожертвование через благотворительный сервис на mos.ru, нужно выбрать интересующую программу в разделе фондов, затем указать сумму взноса и нажать кнопку «Помочь». Чтобы совершить платеж, понадобится авторизоваться на портале.

Также можно помочь, просто оплачивая счета в сервисе «Мои платежи». Для перевода пожертвования нужно авторизоваться, затем выбрать конкретную программу в блоке «Благотворительность», который находится сразу под счетами пользователя, указать сумму взноса и нажать «Оплатить». Кроме того, благотворительный сервис доступен в городском мобильном приложении «Моя Москва».

После отправки пожертвования становится доступна опция подключения автоматически повторяемых платежей. Чтобы активировать функцию «Подключить автоплатеж», нужно заполнить окно с настройками параметров (периодичность, день списания и сумма) автоплатежа в адрес конкретной благотворительной организации. Настроить автоплатеж и сделать пожертвование в благотворительном сервисе mos.ru можно только с помощью банковской карты.

Фонды, участвующие в проекте, публикуют ежеквартальные отчеты о расходовании полученных средств на сайте «Душевная Москва». А все люди, сделавшие пожертвования, регулярно получают уведомления с результатами работы благотворительного сервиса. В них представлена информация об общей сумме переводов, а также истории тех, кто получил помощь.