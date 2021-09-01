Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест»

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области перевёл собственную серверную группировку, а также инфраструктуру 96 подведомственных учреждений на отечественные программные решения. В рамках реализации программы импортозамещения для организаций соцзащиты были закуплены 900 компьютеров с предустановленной сертифицированной операционной системой Astra Linux Special Edition, а для самого департамента — серверные лицензии и программный комплекс средств виртуализации «Брест».

В сферу соцзащиты входит множество разноплановых учреждений: отделы социальной защиты населения, комплексные центры социального обслуживания, стационарные и полустационарные социальные учреждения, реабилитационные центры и т.д. — все они работают с персональными данными граждан. Потребность в операционной системе с встроенными СЗИ и в защищённых средствах виртуализации связана с тем, что вопрос информационной безопасности — один из самых приоритетных для отрасли.

Интегрированные в ОС Astra Linux верифицированные СЗИ давно зарекомендовали себя как надёжное и безотказное решение, и они же используются в виртуальной среде, выстроенной на базе ПК «Брест». Их применение позволяет обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры и содержащихся в ней данных, в том числе и при удалённой работе пользователей по защищенным каналам с корпоративными ресурсами. Сотрудники учреждений соцзащиты всего региона постоянно взаимодействуют с ВИС «АСП» — ведомственной информационной системой «Адресная социальная помощь Брянской области», разработанной в «Социнформтех» (Тула). ВИС «АСП» предназначена для автоматизации процессов предоставления мер социальной поддержки населению региона с помощью формирования единой базы данных с необходимой информацией о гражданах, и работа с ней происходит через любой браузер.

Миграция была спланирована и реализована отделом информатизации департамента, при этом сотрудники службы технической поддержки ГК Astra Linux оперативно предоставляли клиенту всю необходимую помощь.

Чтобы сделать систему безопасной, была выстроена защищённая среда виртуализации — развернут отказоустойчивый кластер из трёх узлов в закрытом контуре на базе ПК «Брест». В процессе смены иностранного программного обеспечения на отечественные аналоги ИТ-специалисты департамента создали собственный защищённый репозиторий с обновлениями безопасности ОС Astra Linux и другим ПО, а также подготовили и предоставили методические материалы и инструкции для пользователей и системных администраторов подведомственных учреждений, переходивших на Astra Linux.

Кроме того, была обеспечена корректная работа всей периферии, а драйвера для МФУ, которые используют сотрудники органов соцзащиты, были адаптированы разработчиком под российскую ОС.

Таким образом, ИТ-специалисты департамента создали единый парк из 900 рабочих мест с ОС Astra Linux и антивирусными решениями Dr.Web, а также настроили централизованный удалённый доступ к пользовательским устройствам, чтобы оперативно оказывать услуги технической поддержки с помощью системы дистанционного мониторинга и управления «Ассистент» компании «Сафиб».

«Выбирая из нескольких отечественных операционных систем и платформ виртуализации, мы обращали внимание на ряд моментов. В первую очередь — наличие СЗИ, которые позволят качественно защитить ИТ-систему и персональные данные граждан. Кроме того, необходимо было обеспечить безопасный доступ сотрудников к ВИС «АСП», которой пользуется весь регион. Обновленная инфраструктура была выстроена на базе ОС Astra Linux и ПК «Брест», так как их функционал соответствует всем необходимым требованиям, а стоимость выгоднее, чем у прочих предложений. Не менее важно и то, что их уже давно успешно применяют множество организаций, для которых крайне значимы надёжность, удобство и защищённость. Переход на ОС Astra Linux и ПК «Брест» помог нам решить поставленные задачи, и конечная цель миграции — полный перенос на ОС Astra Linux всего серверного ПО и аттестация информационной системы по требованиям безопасности информации, установленным ФСТЭК России. Также хотим выразить благодарность службе технической поддержки разработчика — наши вопросы решаются оперативно и качественно в режиме 24/7», — сказал Алексей Федин, заместитель начальника отдела информатизации отрасли департамента.