К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи

Детские технопарки Москвы возобновляют познавательные семейные мастер-классы. В них могут участвовать дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет, а также их родители, братья и сестры, и даже бабушки и дедушки. Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря. Необходима предварительная регистрация.

«Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тысячи москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты — хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Занятия посвятят программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и многому другому.

Как отметила Наталья Сергунина, мастер-классы проведут в девяти детских технопарках: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке (ТиНАО). Каждое занятие будет длиться от одного до полутора часов.

Все занятия пройдут с соблюдением действующих санитарных мер. Посетителям необходимо носить маски и придерживаться социальной дистанции.

В детском технопарке «Кулибин Про» научат разрабатывать мобильные приложения и проектировать элементы дополненной реальности. Технопарк «Траектория взлета» проведет мастер-класс для любителей авиации. Участники освоят базовые приемы пилотирования самолета с помощью тренажера.

Устройство космической ракеты перестанет казаться таким сложным, если посетить уроки «Инжинириума» МГТУ имени Н.Э. Баумана. Всем, кто неравнодушен к космосу, объяснят, как строят корабли для полета на орбиту, и предложат сконструировать 3D-модель ракеты. Помимо этого, в «Инжинириуме» покажут, как создавать простейшие компьютерные игры на визуальном языке программирования Scratch, предназначенном специально для подростков.

Изготовить оригинальные брелоки с помощью современных технологий предложат в детском технопарке равных возможностей РГСУ. Для начала участники разработают дизайн аксессуара в специальной компьютерной программе, а затем сделают сувенир с помощью лазерного станка. Здесь же помогут освоить технологию 3D-сканирования. Благодаря ей, например, можно создать портрет семьи в трехмерном формате.

О том, как написать сценарий для ролика и смонтировать видеоматериал, расскажут в технопарке «Вертикальный взлет». А начать знакомство с программированием можно будет в технопарке «Байтик» в Троицке. Участники мастер-класса поработают с детским языком программирования Scratch Junior — это упрощенная визуальная среда, в которой скрипты собирают из разноцветных блоков (по аналогии с конструктором Lego). Кроме того, в «Байтике» пройдут занятия по разработке собственного игрового мира и его героев. В технопарке «На Зорге» семейные встречи посвятят истории искусств и технике коллажа.

Развить творческое мышление приглашает «Наукоград» МФЮА. Там организуют мозговые штурмы для семейных команд. На занятиях предстоит придумать и сконструировать макеты автобуса для путешествия во времени, аэросамокаты и другой фантастический транспорт. В «Наукограде» можно будет создать собственную анимированную сказку или освоить технику скоростного рисования (скетчинг).

Подробное расписание — на сайте детских технопарков Москвы. Здесь же открыта регистрация. При желании можно сузить результаты поиска, указав конкретный технопарк или удобную дату. Также есть возможность отфильтровать уроки в зависимости от возраста участников, например только для детей до семи лет или для подростков от 13 до 17 лет.