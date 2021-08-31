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«Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»

«Ростелеком» интегрировал устройства на базе мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» в проект «О2О — инфраструктурный оператор для операторов». Выездные технические специалисты, которые занимаются обслуживанием объектов связи других операторов, оснащены смартфонами с мобильным приложением «Цифровой монтажник» на ОС «Аврора», что позволяет полностью автоматизировать рабочие процессы.

На первом этапе в проект вовлечены сотрудники 30 региональных филиалов «Ростелекома», которые обслуживают базовые станции сторонних операторов. Корпоративный смартфон сотрудника получил максимум функций мобильного рабочего места. В результате удалось отказаться от оформления нарядов на бумаге, которые надо было получать и сдавать в офисе компании-заказчика. С помощью мобильного устройства можно выстроить оптимальный маршрут движения, а также проконтролировать наличие у сотрудника необходимых для выполнения заданий инструментов и материалов.

Теперь весь процесс стал максимально понятным и прозрачным. Мобильное приложение «Цифровой монтажник» на «Авроре» позволяет всем участникам взаимодействовать в режиме реального времени: диспетчеру — создавать онлайн-наряд на обслуживание, контролировать сроки выполнения и качество ремонтных работ; исполнителю — максимально быстро приступать к выполнению задания, формировать и отправлять заказчику фотоотчеты результата работ, которые содержат водяные знаки с GPS-координатами и датой выполнения. Таким образом, решение позволяет выстроить сквозной процесс взаимодействия (end-to-end process) между центром управления сетью заказчика, диспетчерской службой подрядчика и техническим специалистом, который непосредственно находится на объекте и занимается обслуживанием телеком-инфраструктуры.

В рамках проекта «O2O — инфраструктурный оператор для операторов» компания «Ростелеком» обеспечивает обслуживание и непрерывную эксплуатацию более 181 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и свыше 80 тысяч базовых станций мобильной связи других операторов связи.

Мобильное приложение на операционной системе «Аврора» интегрировано в платформу «Единый цифровой монтажник», разработанную блоком технической инфраструктуры «Ростелекома». Платформа автоматизирует работу всего разъездного технического персонала, в частности, уже более 90% нарядов на выполнение ремонтных работ и инсталляцию услуг оформляется в безбумажном онлайн-формате. Цифровые технологии позволили сократить время на выполнение заданий и повысить эффективность задействования специалистов.

«Проект “Цифровой монтажник”, реализованный с применением ОС “Аврора”, повысил эффективность производственных и бизнес-процессов “Ростелекома”. Наша компания готова к реализации аналогичных проектов на предприятиях самого широкого круга отраслей. “Аврора” — единственная российская мобильная ОС, имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что позволяет внедрять решения на ее базе на объектах критической инфраструктуры, гарантируя при этом независимость работы платформы и надежную информационную безопасность», — отметил директор проекта «Доверенная мобильная среда» компании «Ростелеком» Олег Поляков.

«У нас уже есть успешные проекты с РЖД и энергетиками по автоматизации работы выездного персонала, в частности, обходчиков путей и ремонтных бригад. Уже скоро в ходе проведения Всероссийской переписи населения будет задействовано 360 тысяч планшетов под управлением ОС “Аврора”. Проект “Цифровой монтажник” в “Ростелекоме” — еще одно свидетельство зрелости и эффективности отечественной операционной системы, которая позволяет создавать надежную доверенную мобильную инфраструктуру для решения самых разных бизнес-задач», — сказал коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

Владимир Бахур

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