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Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Карачаево-Черкеской республики заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур, которая была поставлена Президентом России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По условиям соглашения разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации области, импортозамещения ПО и по другим направлениям, а также бесплатно передаст в образовательные учреждения 49 тыс. лицензий на офисную платформу «Р7-Офис».

В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-Офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Нижегородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.

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