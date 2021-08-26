В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК

Правительство Москвы предлагает предпринимателям воспользоваться новым инструментом поддержки. С 1 по 30 сентября представители столичного бизнеса могут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

«Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей», ― рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, этот вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров. С полным списком основных видов экономической деятельности, по которым предоставляется помощь, можно найти по ссылке.

При заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода. Информация о том, как подать документы, доступна на cashback.moscow.business.

Московские власти оказывают всестороннюю поддержку бизнесу в период пандемии. В 2020 году в столице приняли пять пакетов мер помощи предпринимателям, некоторые программы продлили и на 2021 год. В июне этого года был дополнительно утвержден пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита.