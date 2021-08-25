В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети

«Инфотекс» совместно с Центром квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова завершила первый этап создания университетской квантовой сети (УКС).

УКС — это сеть защищенных коммуникаций, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet QSS. Ее уникальность в том, что она реализована с использованием предсерийного оборудования, в котором нашли воплощения передовые научные исследования, основанные на фундаментальных законах квантовой физики.

Особенностью университетской квантовой сети является то, что она создана с возможностью присоединения других участников, что в перспективе позволит объединить экспертное сообщество для формирования облика новых сервисов и продуктов, которые будут использовать преимущества технологии квантового распределения ключей в полной мере.

Создание УКС стартовало в декабре 2020 года. В настоящее время она объединяет следующие локации: офис компании Инфотекс в Отрадном, кампус МГУ на Ленинских горах, Центр квантовых технологий и здание на Моховой, в которых установлены 5 квантовых и 20 телефонных аппаратов, а максимальная протяженность квантового канала составляет 30 км.

Система ViPNet QSS, работающая в топологии «звезда», предназначена для распределения ключей шифрования между доверенными зонами. Стойкость протокола квантового распределения ключей основана на фундаментальном принципе квантовой физики — невозможности измерения фотона без изменения его состояния. При этом ключи шифрования вырабатываются и доставляются без участия администратора, что исключает риски, связанные с «человеческим» фактором.

ViPNet QSS представляет собой новый вид средств криптографической защиты информации, который ранее не эксплуатировался в промышленных условиях. Разработка системы началась в 2017 году, первый результат работы был продемонстрирован в декабре того же года и получил название «квантовый телефон». Осенью 2018 года был реализован первый сетевой вариант с подключением трех абонентских пунктов в МГУ на Ленинских горах и офиса Инфотекс в Савеловском АО.

«Являясь экспертами в сфере криптографии, мы постоянно ищем перспективные направления ее развития, поэтому мы уже много лет плотно работаем над использованием технологии квантового распределения ключей, — отметил генеральный директор «Инфотекс» Андрей Чапчаев. — Проект построения Университетской квантовой сети является прекрасной демонстрационной площадкой для возможностей нашего квантового оборудования, которое находится в стадии запуска серийного производства и сертификации у регулятора. Приятно, что Инфотекс — одна из первых отечественных компаний, которой удалось реализовать такую амбициозную задачу. Конечно, этому способствовало тесное и плодотворное сотрудничество с нашими коллегами из МГУ», — подчеркнул он.

«Квантовые технологии и основанная на них криптография в ближайшем будущем станут важной составляющей системы информационной безопасности России. Значение научных исследований и практических разработок огромно, и мы очень рады продемонстрировать пример успешного партнерства ученых, занимающихся фундаментальными разработками, и коммерческой компании — вендора в сфере информационной безопасности», — добавил научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Кулик.

Университетскую квантовую сеть планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.