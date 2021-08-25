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ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров

Оператор национальной системы маркировки «Честный знак» начал масштабные работы по ускорению работы одного из ключевых компонентов системы маркировки, предназначенный для описания товаров.

В ближайшее время будет осуществлен переход на сервис Elasticsearch, который обеспечивает горизонтально масштабируемый поиск с поддержкой многопоточности.

Эти изменения ускорят работу с данными о товара - особенно для участников с большим объемом товарной номенклатуры.

На данный момент с каталогом работает практически 175 тыс. компаний, в системе описано более 23 млн товаров.

«Быстрая и бесперебойная работа – наш ключевой приоритет в создании системы. Мы регулярно проводим обновления, которые упрощают участникам рынка взаимодействие с системой. В связи с постоянным расширением товарных групп, подлежащих маркировке, объем данных увеличивается с каждым днем и важно вовремя модернизировать наши сервисы», - отмечает директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.

Владимир Бахур

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