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«Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил форуме на «Армия-2021» опытный образец доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС), построенный полностью на отечественной элементной базе. Он может устанавливаться на все типы современных самолетов, а также беспилотники. Испытания изделия планируется завершить в 2023 году.

Новый доплеровский измеритель Д-055МЦ, разработанный Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику» в составе Концерна «Вега»), позволяет измерять скорость летательного аппарата в диапазоне от 180 до 4 500 километров в час на высоте до 20 000 метров. Масса устройства не превышает 8 кг.

В составе автономных систем навигации прибор позволяет летательному аппарату автоматически держать курс, ориентироваться в сложных метеоусловиях, в обстановке радиоэлектронных помех и отсутствия спутниковой связи.

«Необходимость создания модернизированного доплеровского измерителя скорости и угла сноса связана с большим парком судов, оборудованных устаревающими моделями ДИСС, которые все сложнее поддерживать из-за снятых с производства компонентов. Особенность нового измерителя в том, что с помощью разрабатываемых РЗП блоков связи он сможет стыковаться с навигационными комплексами различных типов летательных аппаратов. Сейчас изделие находится на этапе испытаний, которые мы планируем завершить в 2023 году», - отметил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

РЗП стал одним из получателей субсидии Минпромторга России на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Владимир Бахур

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