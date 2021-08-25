Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ со стороны правительства подписал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Соглашение нацелено на реализацию задач национальной программы «Цифровая экономика РФ». По условиям соглашения разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации области, импортозамещения ПО и по другим направлениям.

В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.