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«Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих

«Ростелеком» выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей.

В мае 2021 г. в ходе общероссийской тренировки, организованной ЦИК России, «Ростелеком» принимал обращения граждан об удобстве использования системы ДЭГ. Одной из ключевых рекомендаций избирателей было создание проработанной версии портала для слабовидящих людей.

Новая версия портала ДЭГ (vybory.gov.ru) реализована в полном соответствии с рекомендациями ГОСТ и учитывает требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничением жизнедеятельности, включая слабовидящих.

«По данным Росстата, в 2021 г. в России насчитывается 11,6 млн людей с ограниченными возможностями, поэтому нам крайне важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности. К тому же практика показывает, что версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением. Все больше пользователей различных электронных сервисов заходят в интернет со смартфона и для комфортного чтения увеличивают шрифт. Просто потому, что это удобнее. Нам важно обеспечить высокие стандарты качества услуг и их доступность всем гражданам», — отметил главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком» Юрий Сатиров.

Федеральную систему ДЭГ разрабатывает «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России для применения в единый день голосования, который пройдет 19 сентября 2021 г. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в Севастополе и Москве (московские избиратели голосуют на платформе mos.ru).

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