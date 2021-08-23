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Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил на международном военно-патриотическом форуме «Армия-2021» первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3», предназначенный для массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте. Решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счёт российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции.

Компьютер начального уровня, созданный при участии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» Концерна «Автоматика» на базе системы на кристалле «Эльбрус-2С3», имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Устройство совместимо с российскими операционными системами.

Компьютер также поддерживает графический стандарт OpenGL (программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику) десктопного класса, выводит информацию на три независимых монитора с разрешением до 4k.

Процессор разработан по технологии 16 нанометров, что обеспечивает высокие технологические характеристики устройства.

«Это первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус», предназначенный для нижнего ценового сегмента. Он имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счёт наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры Эльбрус. Процессор «Эльбрус» создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях. Решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищенной IT-инфраструктуры для обеспечения надежного хранения информации», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

На сегодняшний день доступны инженерные образцы референсных материнских плат для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств.

Владимир Бахур

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