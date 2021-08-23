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Концерн «Автоматика» представил решения в сфере интернета вещей для управления городской инфраструктурой

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил интеллектуальный комплекс «Пелена», позволяющий дистанционно управлять системами городской инфраструктуры. Комплекс позволяет регулировать освещение, а также осуществлять мониторинг систем кондиционирования и вентиляции в режиме реального времени.

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» – это полностью российский продукт, разработанный КЭМЗ концерна «Автоматика» совместно со стратегическими партнёрами завода. ПАК «Пелена» позволяет создавать удобную визуальную среду для мониторинга и управления оборудованием и инженерными системами различных инфраструктурных объектов городов и предприятий.

«Основой для создания опорной сети комплекса «Пелена», к которой в свою очередь подключаются элементы инфраструктурных объектов, является сеть уличного освещения. В рамках системы может работать оборудование для экологического мониторинга, контроля дорожного трафика, а также устройства сбора другой информации, необходимой коммунальным службам. Таким образом, реализуется комплексный подход к вопросу цифрового управления городской средой», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

ПАК «Пелена» отвечает всем требованиям политики импортозамещения, базируется на вычислительных системах отечественного производства, а также на отечественных программных продуктах и протоколах (операционные системы, облачные сервисы, протоколы шифрования).

«Пелена» легко интегрируется с функционирующей в настоящее время инфраструктурой, при этом масштабируемость и гибкость позволяют проводить монтаж, пусконаладку и эксплуатацию объектов различного масштаба вплоть до крупных административных единиц.

Данные, собираемые с помощью mesh-сети и обрабатываемые комплексом «Пелена», проецируются с использованием ГИС на карту местности в виде визуально наглядных и информативных аналитических слоёв, упрощающих принятие управленческих решений.

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