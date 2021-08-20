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Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). В нем также принял участие министр цифрового развития России Максут Шадаев.

На совещание были подведены итоги работы министерств и ведомств за первое полугодие 2021 г. по достижению показателей ведомственных программ цифровой трансформации, а также их кассовое исполнение.

Дмитрий Чернышенко сказал: «Рейтинги руководителей цифровой трансформации показывают нам комплексную картину оценки качества выполнения поручений, реализации ВПЦТ и кассового исполнения. Таким образом, чемпионы показали достойный и, что важно, системный результат. Всем министрам ежемесячно будем направлять письма с указанием топ-3 чиновников, отвечающих за цифру, и перечень самых отстающих. По итогам первого полугодия лучшие результаты продемонстрировали Росаккредитация, ФНС и Минкультуры. В передовиках также Минпромторг, МЧС, Казначейство и ряд других, всего 20 таких ФОИВов. Есть те, кто набрал наименьшее количество баллов».

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов доложил о статусе соблюдения ФОИВами графика перевода госуслуг в электронный вид.

Вице-премьер подчеркнул, что перевод социально значимых госуслуг в цифровой формат должен быть на особом контроле у руководителей ФОИВов, так как эта работа ведется по поручению Президента.

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