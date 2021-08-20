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Сбербанк создает безопасную и комфортную среду в школах с помощью новейших технологий

Сбербанк разработал комплексное технологическое решение для обеспечения безопасности, комфорта и эффективного учебного процесса в школах. Оно включает в себя сервисы, которые защищают детей от злоумышленников, следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой в здании, помогают родителям контролировать расходы и питание ребёнка, а учителям — разрабатывать персонализированные программы обучения с учётом интересов и талантов каждого ученика.

В школе устанавливается система контроля и управления доступом. Она автоматически контролирует двери и турникеты, пропуская в школу либо по биометрии, либо по карте, а также направляет родителям СМС-сообщение, как только ребёнок входит в здание школы или покидает его.

На входе специальные датчики отслеживают температуру посетителей. Если система зафиксирует у человека повышенную температуру тела — вход для него будет закрыт.

Система видеоаналитики отслеживает видеопоток с камер, анализирует картинку и предупреждает о потенциально опасных ситуациях. Так, система будет сигнализировать, если увидит человека в позе стрелка, с поднятыми руками или лежащего на полу, а также при задымлении, возгорании и так далее. Она также помогает находить пропавшие вещи и выявлять злоумышленников.

Программа управления инженерными системами здания позволяет выявлять и устранять избыточное потребление воды и энергии, несоблюдение норм вентиляции и освещения. Это снижает эксплуатационные расходы и затраты на оплату коммунальных услуг.

Сервис организации безналичной оплаты школьного питания обеспечивает простую и удобную оплату школьных обедов по биометрии или картой. Система предоставляет детализированную информацию о полученном в школе питании. Это помогает родителям контролировать, что ел их ребёнок.

Специальные технологические решения дают возможность составить индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика исходя из его интересов и склонностей, задействуя в образовательном процессе умные устройства.

«Технологии не могут на 100 процентов предупредить опасные ситуации, но способны помочь оперативно на них отреагировать и принять все необходимые меры для повышения безопасности детей в школах. Скорость реагирования в чрезвычайной ситуации и полнота информации для сотрудников специальных служб могут спасти чью-то жизнь — это бесценно. Кроме того, наши технологии предотвращают вход в школу заболевших и способствуют предупреждению ввода вынужденных карантинных мер. Наличие сервиса по информированию о времени входа и выхода из школы позволяет родителям не переживать за безопасность своего ребёнка», - сказал Михаил Чачин, вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором.

Данное решение Сбер уже реализовал в школе-интернате для одарённых детей Актанышского района в Республике Татарстан. К 1 сентября 2021 года эту школу также планируется подключить к платформе СберКласс. В учебном процессе будут использоваться умные устройства Sber, в том числе новая мультимедийная ТВ-приставка с камерой SberBox Top. С её помощью ученики получат доступ к сервису Jazz — новой разработке Сбера, которая позволяет создавать и проводить видеовстречи до 100 человек без ограничения по времени, включая видеоуроки с приглашёнными лекторами. А виртуальные ассистенты Салют смогут отвечать на вопросы детей об устройстве мира на основе подготовленных экспертами материалов.

Владимир Бахур

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