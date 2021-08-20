CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей.

«Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22 процента опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21 процент респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13 процентов участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице», ― рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория — 23 и 21 процент соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27 процентов мужчин и 18 процентов женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

«Независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города — от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи на бесплатном обучении», ― рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Так, по его словам, для предпринимателей работает портал mbm.mos.ru, где собрана вся необходимая информация — от пошаговых инструкций по выбору правовой формы и режима налогообложения до готовых решений для запуска своего дела. Кроме того, «Малый бизнес Москвы» разработал два онлайн-проекта, которые помогают начать свое дело с поддержкой от города: «Гайд по открытию — франшиза» и экосистему «Все о самозанятости от А до Я».

Определиться с нишей и проработать бизнес-идею помогут на бесплатном обучении от МБМ. Есть и однодневные вебинары, конференции и онлайн-форумы, и целые программы — «Стартап-школа МБМ», курс Start в «Онлайн-Академии МБМ» и «Онлайн-Акселератор МБМ».

«В “Онлайн-Акселератор МБМ” мы пришли со стартапом, объединяющим все виды бытовых услуг — от экочистки одежды до клининговых работ. У нас молодой проект, мы открылись в 2020 году. Сейчас работаем в рамках одной розничной точки, а недавно запустили сервис доставки. В перспективе — масштабировать бизнес, поэтому примем участие в других образовательных программах МБМ, чтобы получить необходимые знания», — рассказала предприниматель Елена Анайко.

Выбрать подходящее обучение поможет «Индивидуальная траектория развития». Пройдя тестирование на портале mbm.mos.ru, можно оценить свои hard и soft skills, определить цель развития, получить рекомендации обучающих мероприятий и программ для развития.

Тем, кто открывает ИП и ООО, помогают собрать пакет документов для регистрации. Его останется передать в налоговую или многофункциональный центр. Получить такую помощь удобно в центрах услуг для бизнеса, которые находятся и при межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 и во флагманских центрах «Мои документы».

В помощь начинающим предпринимателям на mbm.mos.ru есть и другие онлайн-продукты, включая услугу «Консультация». ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает не только на этапе запуска бизнеса, но и на протяжении всего цикла его развития.

«Я периодически обращаюсь в МБМ за консультациями по правовым аспектам и по общим вопросам ведения бизнеса. Обычно предпочитаю получать ответы на свои вопросы лично в центре услуг для бизнеса. Также здесь мне помогли в регистрации юридического лица, а позже — в подготовке документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ», — отметил предприниматель и основатель digital-агентства Игорь Чернов.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север

«Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G

Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
В Россию прибыл супердешевый смартфон Lenovo K13 с огромной...