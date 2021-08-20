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Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП

Изделия линейки промышленных сетевых устройств Zenator TI разработки НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Статус присвоен приказом Минпромторга России №2925 от 3 августа 2021 г. Оборудование обеспечивает надежную защиту доступа для устройств промышленного интернета и интернета вещей, предназначено для создания киберзащищенных систем связи на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» является обладателем ключевых компетенций в области разработки телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации. Статус российского происхождения дает возможность НИИ «Масштаб» участвовать в ряде проектов с повышенными требованиями к телекоммуникационному оборудованию. Такие требования есть у ведомственных структур, государственных организаций или у компаний с государственным участием.

Линейка Zenator TI представлена устройствами промышленных маршрутизаторов Zenator TI Rt, коммутаторов Zenator TI Sw и межсетевых экранов Zenator TI Fw. Продукты изготовлены на аппаратной платформе отечественного производства, обеспечивают безопасность информации на уровне встраиваемого программного обеспечения, которое позволяет осуществлять доверенную загрузку устройств. Продукты линейки Zenator TI соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию российского происхождения.

«Российский рынок в области сетевой безопасности на сегодняшний момент является высококонкурентным, но, как показывает статистика, переход от крупноузловой сборки к производству печатных плат зависим от электронных компонентов иностранного производства. НИИ «Масштаб» имеет расширенное технологическое партнерство с российскими производителями, что позволяет использовать отечественную элементную базу при создании наших решений», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

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