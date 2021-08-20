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Концерн «Автоматика» продемонстрировал комплекс противодействия БЛА «Купол» на IDEF-2021

Комплекс противодействия БЛА «Купол» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех вошел в единую российскую экспозицию компании «Рособоронэкспорт» (также входит в Ростех) на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая проходит в Стамбуле с 17 по 20 августа 2021 года.

IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. «Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле лучшие образцы российской продукции военного и двойного назначения.

«Купол» предназначен для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные системы навигации и управления дрона и перевода их в неработоспособное состояние. Изделие имеет радиус действия более 2 км и создает вокруг защищаемого объекта своеобразный «купол». Комплекс выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение нескольких минут.

В рамках деловой программы IDEF 2021 представители России примут участие во встречах и переговорах с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них будут обсуждаться ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

«Разработки концерна вызывают большой интерес у иностранных заказчиков, поскольку по целому ряду характеристик превосходят зарубежные образцы. Компания уже поставляет системы противодействия БЛА за рубеж через «Рособоронэкспорт». В 2021 году продукция Концерна была представлена на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX в Минске, а также на выставке IDEX в Абу-Даби. В 2020 году Концерн презентовал ключевые решения в этой сфере на одной из наиболее значимых зарубежных выставок оборонной отрасли DEFEXPO в Индии», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Владимир Бахур

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