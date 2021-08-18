«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске

«Ростелеком» оборудовал системой облачного видеонаблюдения пять муниципальных челябинских пляжей на Южном Урале: «Городской», «Новороссийский», «Смолинский», «Чуриловский» и «Шершневский». Современные IP-камеры круглосуточно в онлайн-режиме транслируют видеопоток на рабочее место аналитика оперативной дежурной смены МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска» (ЕДДС).

Установленное видеонаблюдение позволит вести мониторинг соблюдения правил поведения на открытых водоемах в летний и зимний периоды, а также обеспечит профилактику нарушений общественной безопасности. Видео с камер хранится на сервере «Ростелекома» в течение пяти суток, при этом доступ к нему имеет только владелец услуги.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «Главный принцип размещения видеокамер на пляже − необходимость полного обзора зоны пляжа и зоны купания. Для исключения “слепых зон” использованы четырехмегапиксельные камеры видеонаблюдения панорамного типа c несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Это обеспечивает предоставление единого изображения с контролируемого участка при помощи одной видеокамеры. По желанию заказчика мы можем дополнить услугу облачного видеонаблюдения функцией видеоаналитики для автоматической фиксации следующих событий: падение или прыжок человека в воду с причала, заплыв за буйки, выход на лед и так далее».

«Одной из целей создания “Единой дежурно-диспетчерской службы” в городе Челябинске является обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. Видеонаблюдение как эффективный инструмент обеспечения безопасности в местах массового скопления людей помогает вести постоянный мониторинг обстановки для исключения негативного развития ситуации, а в случае возникновения такой необходимости – восстановить картину происшедшего», — сказал Алексей Воронин, директор МКУ «Единая-дежурно-диспетчерская служба – 112 города Челябинска».

Услуга облачного видеонаблюдения «Ростелекома» предусматривает возможность просмотра изображения с камер в режиме реального времени с любого устройства (персонального компьютера, планшета, ноутбука, смартфона) из любой точки мира, где есть интернет.