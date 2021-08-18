CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз

Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы, которое было запущено в ноябре прошлого года, предприниматели скачали свыше 4,5 тысячи раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Приложение инвестиционного портала Москвы доступно для скачивания в App Store и Google Play. С ноября прошлого года пользователи скачали приложение из App Store свыше 2,7 тысячи раз. Из Google Play — 1,8 тысячи раз.

«Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы было запущено в ноябре прошлого года, за это время его скачали уже более 4,5 тысячи раз. Установив приложение и пройдя авторизацию или регистрацию, пользователь получает постоянный доступ к личному кабинету портала и онлайн-сервисам со своего смартфона. Сегодня Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: только с начала этого года предприниматели воспользовались его сервисами более 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день», — сказал заместитель мэра.

В первую очередь в приложение были интегрированы сервисы, посвященные торгам городской недвижимостью, так как этот раздел инвестиционного портала традиционно вызывает у инвесторов наибольший интерес. Перейдя во вкладку «Торги», можно ознакомиться с объектами, доступными для аренды или покупки, изучить документацию по каждому лоту, осмотреть недвижимость в режиме 3D или записаться на личный осмотр, добавить интересные объекты в избранное, направить заявку на участие в торгах, а также обратиться за консультацией к специалистам. С помощью фильтров можно отобрать объекты по типу (например, здание или земельный участок), площади, цене, форме и стадии торгов, наличию фотографий.

«По статистике, доля пользователей, которые пользуются московскими цифровыми ресурсами со смартфона или планшета, увеличивается с каждым годом. Поэтому одним из основных направлений развития цифровой экосистемы столицы стало совершенствование городских мобильных приложений. Это позволяет сделать коммуникацию жителей с городом бесшовной: человек может получить нужную услугу или сервис с любого устройства, используя для этого единую учетную запись. Со временем все возможности московского Инвестпортала также будут представлены в мобильном приложении. Это позволит инвесторам еще быстрее решать вопросы, связанные с ведением бизнеса в столице», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Встроен в мобильное приложение и сервис «Московский инвестор». С его помощью предприниматели могут задать вопрос или сообщить о проблеме, возникшей при осуществлении инвестиционной деятельности в столице. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти во вкладку «Инвесторам», выбрать подходящую тематику из классификатора и заполнить специальную форму. Сообщение будет направлено в профильное ведомство, которое направит ответ в течение 10 рабочих дней в личный кабинет пользователя и на электронный адрес, указанный при регистрации.

«Классификатор в «Московском инвесторе» представляет собой систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов предпринимателей, которые поступают в Правительство Москвы — например, через линию прямых обращений на Инвестпортале. Сегодня в классификатор входит восемь категорий. Инвесторы могут получить разъяснения по различным вопросам, связанным с ведением бизнеса в столице, в их числе — аренда и покупка городского имущества, меры поддержки промышленности, налогообложение, получение лицензий и разрешений», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также в мобильном приложении можно следить за московскими новостями в сфере инвестиций и узнать о планируемых в городе бизнес-мероприятиях — конференциях, обучающих вебинарах для инвесторов, роуд-шоу.

Мобильное приложение Портала постоянно совершенствуется. Например, вскоре в нем появится инвестиционная карта, на которой можно подобрать площадку для бизнеса, узнать о промышленных предприятиях и реализуемых в городе проектах. Также со смартфона предприниматели смогут направлять на рассмотрение в Правительство Москвы свои инвестпроекты и заявки на присвоение специальных статусов, дающих право на различные льготы. Кроме того, пользователи смогут запрашивать одобрение грантов и льготных займов, подбирать с помощью «Навигатора мер поддержки» подходящие для них преференции и многое другое.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

Названо условие ликвидации домена Советского Союза

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный

Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Samsung запускает два доступных смартфона со свежим Android