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СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «Релэкс» объявили об успешном тестировании системы управления базами данных «Линтер бастион» в новых версиях операционных систем семейства «Альт». СУБД «Линтер бастион» и ОС «Альт», работая совместно, создают полностью отечественную экосистему программного обеспечения. Оба решения используются, в том числе, на российском аппаратном обеспечении и включены в единый реестр российского ПО.

Полная совместимость и корректность работы операционных систем линейки «Альт» с системой управления базами данных «Линтер бастион» позволяет рекомендовать их совместное использование предприятиям оборонно-промышленного комплекса, «Ростеха», «Росатома», нефтегазового и банковского секторов как в государственных и коммерческих автоматизированных системах, так и в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных с повышенными требованиями к безопасности.

СУБД «Линтер бастион» предназначена для работы с данными и имеет расширенные средства защиты информации. Сертифицированное ФСТЭК и Минобороны России решение компании «Релэкс» может применяться в автоматизированных системах, где предъявляются повышенные требования к сохранности данных любого уровня: от коммерческой тайны и персональных данных вплоть до данных с грифом «совершенно секретно».

«Управление данными – критически важный элемент любой инфраструктуры. Утечка данных либо неконтролируемый к ним доступ, их несанкционированное изменение могут не только пошатнуть коммерческое состояние предприятия, остановить производство или добычу полезных ископаемых, но и серьезно навредить органам государственной власти региона или целого государства, — сказал Михаил Бакланов, директор центра СУБД компании «Релэкс». — Разработанная нами защищенная система управления базами данных «Линтер бастион» гарантирует безопасную и надежную работу с данными на нижнем уровне, который невидим обычным пользователям таких приложений, как СЭД, АСУТП или СКУД. Мы долгое время сотрудничаем с компанией «Базальт СПО» и надеемся, что количество решений, использующих ОС «Альт» и СУБД «Линтер», будет постоянно увеличиваться».

Линейка ОС «Альт» — высокофункциональные и защищенные отечественные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, позволяющие создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. С их помощью осуществляется как установка на персональные компьютеры, так и быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия.

«Мы сотрудничаем с «Релэкс» много лет и рады появлению комплекса из ОС «Альт» и СУБД «Линтер», который рассчитан на использование на различных аппаратных платформах, в том числе — на отечественных, — отметил председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. — Это необходимо, в первую очередь, для решений, которые используются на объектах КИИ, а также в других случаях, где требуется серьезная защита информации. Подтверждение совместимости — важный элемент создания экосистемы программного обеспечения для отечественных процессоров».

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