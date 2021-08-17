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«Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появились новые фразы. Теперь это настоящий виртуальный собеседник, с которым можно говорить на разные темы. Кроме того, он делится с пользователями своими успехами.

«По оценкам экспертов, количество устройств и сервисов с голосовыми ассистентами к 2023 году вырастет в полтора раза. Голосовые помощники становятся доступными, эффективными, а главное, повсеместными. При этом использование голосовых ассистентов уже не ограничивается только прикладными задачами: многие из них умеют поддержать беседу или дать рекомендацию по какому-либо вопросу. Именно поэтому мы настроены улучшать качество разговорных фраз голосового помощника в “Моей Москве”, чтобы пользователям было еще проще и интереснее с ним взаимодействовать. Мы рассчитываем, что разговорный формат поможет горожанам больше узнать о возможностях голосового помощника и услугах, которыми они могут воспользоваться», — рассказал Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий.

Чтобы начать общаться с голосовым ассистентом, нужно нажать на специальный значок и озвучить вопрос. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию или окно для получения услуги.

Виртуальный ассистент может распознавать разговорные фразы и отвечать на вопросы по работе приложения, а также вести полноценную беседу. К примеру, его можно запустить, нажав кнопку и задав вопросы «Как дела?», «Как жизнь?», «Какие планы на будущее?».

Сейчас виртуальный ассистент работает в тестовом режиме и доступен 30 процентам пользователей. Он может оказать помощь в получении ряда услуг — предоставить информацию о домашних заданиях ребенка в школе, расписании уроков, графике отключения горячей воды, а также подсказать, сколько нужно платить за жилищно-коммунальные услуги. Помимо этого, голосом можно запускать еще ряд сервисов.

В будущем пользователи приложения «Моя Москва» смогут получать большинство услуг с помощью голосового помощника. При этом привычное использование сервисов, таких как «Мой дом», «Медицина», «Дети в школе», сохранится.

Скачать приложение «Моя Москва» можно в App Store, Google Play и App Gallery. Его установили уже более 2,8 миллиона раз. За прошлый год число скачиваний увеличилось в 10 раз.

Владимир Бахур

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