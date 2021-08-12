Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в партнерстве с компанией «Ростелеком» поставил в регионы страны более 400 криптобиокабин для оформления загранпаспортов нового поколения. Устройства установлены в многофункциональных центрах (МФЦ, «Мои документы»), где с их помощью можно получить документ с биометрическими данными владельца.

Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» определен единственным поставщиком, а также исполнителем работ по установке и функционированию криптобиокабин в МФЦ. Производителем кабин выступает Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день комплексы функционируют более чем в 80 регионах.

«По статистике, три четверти загранпаспортов, которые выдаются в России — биометрические. В партнерстве с «Ростелекомом» и при поддержке Минцифры России мы разработали ключевой компонент системы, которая позволяет автоматизировать процесс сбора биометрических данных. Криптобиокабина не ошибается, у нее не бывает перерывов и выходных», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Сдать биометрию теперь можно самостоятельно в удобное время в автоматизированном режиме. Гражданин подает заявление на портале госуслуг или в МФЦ и получает индивидуальный штрихкод, который необходимо отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев, оригинал удостоверяющего личность документа и делает цифровое фото. Информация проходит проверку и после ее завершения поступает на фабрику Гознака для изготовления загранпаспорта. Готовый документ заявитель получает в МФЦ.

Криптобиокабина — российский программно-технический комплекс, серийно выпускаемый Концерном «Автоматика». Комплексы оснащены системой цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

«Наши устройства интегрированы в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными и оснащены надежной криптографической защитой. На текущий момент с помощью КБК уже оформлено и выдано более 6000 загранпаспортов», - отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В перспективе такие устройства смогут также использоваться для выдачи электронных паспортов и иных документов — соответствующие возможности были заложены в систему еще на стадии проектирования.