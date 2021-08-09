CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора

В Минцифры сообщили CNews о том, что исполняющим обязанности директора НИИ «Восход» назначена Наталья Егорова.

«По заказу Минцифры России и в интересах общества «Восход» реализует крупнейшие ИТ-проекты, часть их них предусмотрена национальной программой «Цифровая экономика». Перед институтом стоит задача максимально использовать научно-технический и производственный потенциал с тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», - прокомментировала Наталья Егорова.

Павел Грязнов, ранее исполняющий обязанности директора, продолжит работать в «Восходе» в должности заместителя директора.

Наталья Егорова родилась 30 марта 1979 года в Ивановской области. В 2001 году окончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007 - негосударственное образовательное учреждение «Московский институт экономики, менеджмента и права» по специальности юриспруденция.

С 1998 года работала в коммерческих структурах. В 2014 году была назначена заместителем президента - руководителем аппарата президента некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

С 2014 года Наталья Егорова работала в Правительстве Московской области сначала в должности советника министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, затем – советника вице-губернатора Московской области.

В 2018 году назначена первым заместителем министра экологии и природопользования Московской области, позднее – первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2019 года занимала пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В 2020 году назначена советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой»

Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация

Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии

Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО»

Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения

Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Облачная Windows 365 повторила судьбу Windows 98