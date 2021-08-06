CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оснастил аэропорт «Ульяновск-Восточный» новым навигационным комплексом. Оборудование позволяет самолетам заходить на посадку, ориентируясь только на данные приборов, в ночное и дневное время при минимальной прямой видимости в 350 метров. Благодаря повышенной точности аэропорт возможно использовать для испытательных полетов новых воздушных судов.

Новый навигационный комплекс включает оборудование ближней навигации и радиомаяки. С помощью получаемых от них сигналов экипажи точно определяют местоположение и сохраняют заданную траекторию для безопасной посадки самолета даже в условиях ограниченной видимости. Помимо точности, комплекс обладает повышенными характеристиками безопасности, способен автоматически перейти на резервное питание и автономно функционировать без участия человека.

«Ростех производит широкую линейку аэродромного оборудования, включая системы ближней навигации, отличающиеся высокими характеристиками точности. Новый навигационный комплекс аэропорта Ульяновска соответствует повышенным критериям безопасности, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации. Это позволит сажать самолеты в условиях видимости до 350 метров и использовать аэропорт для испытаний новых самолетов», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Оборудование – отечественная разработка, созданная Челябинским радиозаводом «Полет», входящим в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной

CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов

Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G

Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России

Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Лучшие триммеры для травы: хиты продаж

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Облачная Windows 365 повторила судьбу Windows 98