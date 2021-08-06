Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оснастил аэропорт «Ульяновск-Восточный» новым навигационным комплексом. Оборудование позволяет самолетам заходить на посадку, ориентируясь только на данные приборов, в ночное и дневное время при минимальной прямой видимости в 350 метров. Благодаря повышенной точности аэропорт возможно использовать для испытательных полетов новых воздушных судов.

Новый навигационный комплекс включает оборудование ближней навигации и радиомаяки. С помощью получаемых от них сигналов экипажи точно определяют местоположение и сохраняют заданную траекторию для безопасной посадки самолета даже в условиях ограниченной видимости. Помимо точности, комплекс обладает повышенными характеристиками безопасности, способен автоматически перейти на резервное питание и автономно функционировать без участия человека.

«Ростех производит широкую линейку аэродромного оборудования, включая системы ближней навигации, отличающиеся высокими характеристиками точности. Новый навигационный комплекс аэропорта Ульяновска соответствует повышенным критериям безопасности, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации. Это позволит сажать самолеты в условиях видимости до 350 метров и использовать аэропорт для испытаний новых самолетов», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Оборудование – отечественная разработка, созданная Челябинским радиозаводом «Полет», входящим в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».