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Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн

Минцифры России запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн.

«Госключ» — сервис для пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, которых сейчас почти 80 млн.

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее, чем за три минуты.

Первым электронным договором, который можно подписать с помощью «Госключа», стал договор на оказание услуг сотовой связи. Сейчас эта возможность доступна для абонентов Tele2. В ближайшее время такую опцию откроют МТС, «Мегафон» и «Билайн».

В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью нового сервиса, будет расширен. В том числе планируется использование «Госключа» для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Эксперимент по использованию электронной подписи реализует Минцифры России в рамках Постановления Правительства России от 15 июля 2021 г. №1207. В проекте используются сервисы единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, предоставляемые «Ростелекомом» и ВТБ.

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