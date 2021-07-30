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В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта

Гранты от государства размером до 20 млн рублей получат малые предприятия, планирующие доработку, апробацию или внедрение собственных продуктов, сервисов и решений в области искусственного интеллекта.

На грантовую поддержку коммерциализации технологий искусственного интеллекта в рамках программы «Коммерциализация-ИИ» до 2024 года из федерального бюджета выделено около 2,3 млрд рублей.

Фонд содействия инновациям, который является оператором мероприятия, объявил о начале отбора проектов для оказания господдержки в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», разработанного в Минэкономразвития России. Ее смогут получить малые предприятия (согласно № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства), имеющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности либо заключенные договоры отчуждения исключительного права или лицензионный договор на право использования соответствующего РИД с правообладателем.

Поддержку получат проекты по направлениям компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений и перспективных методов искусственного интеллекта.

«Программа «Коммерциализация-ИИ» направлена на поддержку предприятий, завершивших разработку продукта и планирующих продвижение, масштабирование, выход на новые рынки. Средства гранта можно будет потратить на расширение команды, доработку интерфейса или локализацию разработки, продвижение, приобретение датасетов и аренду облачных сервисов», - приводит слова заместителя Министра экономического развития России Владислава Федулова пресс-служба ведомства.

«Фонд содействия инновациям – опытнейший институт развития страны, который уже не первый десяток лет доказывает свою эффективность и востребованность грантовых механизмов. Запуск новой меры поддержки позволит нам ускорить развитие искусственного интеллекта, используя потенциал малых инновационных предприятий», - добавил он.

По словам замминистра, приоритет при предоставлении господдержки будет отдан проектам с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки.

Также проекты должны соответствовать критериям принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Минэкономразвития, которые под ИИ подразумевают комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Подать заявку на участие в отборе проектов для получения государственной поддержки можно через систему АС Фонд-М. Заявки будут приниматься до 4 октября 2021 года.

Реализация мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» началась в 2021 году. Фондом также были запущены конкурсы «Старт-ИИ» и «Развитие-ИИ», в рамках которых будут отобраны и поддержаны проекты по разработке новых решений в сфере искусственного интеллекта.

Таким образом линейка конкурсов Фонда обеспечивает полный цикл развития проекта в сфере искусственного интеллекта – от идеи до коммерциализации.

Всего до 2024 года на поддержку проектов команд разработчиков и малых предприятий в сфере искусственного интеллекта выделено около 7 млрд рублей.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который был разработан Правительством Российской Федерации во исполнение указов Президента России для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Куратором программы в кабмине назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Владимир Бахур

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