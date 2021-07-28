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Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии»

Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», разработанная Госкорпорацией Росатом совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена 23 июля 2021 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Дорожная карта направлена на развитие основных классов российского промышленного программного обеспечения: технологий цифрового проектирования, математического моделирования и управления жизненным циклом продукции, «умного» производства. Для взаимодействия заказчиков и разработчиков, а также тиражирования лучших решений будет создана единая промышленная платформа. Ответственные за реализацию дорожной карты – государственные корпорации Росатом и Ростех.

Координация работы по дорожной карте будет осуществляться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Государственные компании во взаимодействии с рынком и Минцифры России провели большую работу – подготовили дорожную карту по развитию новых производственных технологий. В карте два основных вектора: поддержка разработчиков лучших отечественных цифровых продуктов в сфере производственного ПО и цифровая трансформация предприятий промышленности - поддержка внедрения российских решений. Финансирование мероприятий карт предусмотрено в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

Реализация дорожной карты будет проходить по пяти направлениям: поддержка проектов развития и внедрения промышленного ПО, тестирование российского и зарубежного ПО, развитие методологии разработки и внедрение лучших практик на предприятиях и в организациях, подготовка предложений в части изменений нормативно-правовой базы и развитие кадрового потенциала.

«Цифровая трансформация промышленности и импортозамещение промышленного ПО - приоритетные задачи для Ростеха. При этом, решая данную задачу, мы работаем сразу в нескольких направлениях. В прошлом году созданы управленческие инструменты внутри предприятий Ростеха. Создан институт руководителей по цифровой трансформации организаций корпорации, который не только позволяет консолидировать и гармонизировать выработку и реализацию единой политики по цифровой трансформации в Госкорпорации Ростех, но и обеспечивает реализацию соглашений с Правительством РФ. Одна из основных задач дорожной карты – повышение доли отечественного промышленного ПО в различных отраслях: авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, ОПК и других. Согласно дорожной карте, количество рабочих мест с российским промышленным программным обеспечением должно достигнуть 1,35 млн уже к 2024 году», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Всего на реализацию плана до 2024 года планируется потратить 8,7 млрд руб. из федерального бюджета и 9 млрд руб. из внебюджетных источников. В 2021 году объем финансирования составит 1,1 млрд руб.

«Государственные корпорации в тесном взаимодействии с Правительством Российской Федерации формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета страны, и дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО возрастет с показателя 2021 года в 15% до 60% в 2024 году. Наш оптимизм во много связан с подходами Росатома к организации взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии. Ранее мы создали CAD/CAE-консорциум для наращивания потенциала отечественного ПО в области математического моделирования, а в рамках подписанной дорожной карты будет создана национальная цифровая промышленная платформа, которая обеспечит тесное взаимодействие разработчиков с большим числом промышленных предприятий и, таким образом, принципиально изменит динамику развития цифровых сервисов. На выходе, благодаря платформе, государство получит унифицированные данные для управления промышленностью, на порядок расширит витрину промышленных решений и создаст возможность тиражировать лучшие практики», – прокомментировала подписание дорожной карты директор по цифровизации госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева.

Владимир Бахур

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